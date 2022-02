Afsløring: Tidligere MGP-darlings med i Grand Prix

Om en måned står otte konkurrenter på scenen i Jyske Bank Boksen i Herning, når Dansk Melodi Grand Prix 2022 afvikles.

Helt præcis står popslaget lørdag 5. marts, og præmien til aftenens vinder er som altid en billet til Eurovision Song Contest, der i maj måned holdes i Torino i Italien.

På torsdag løfter DR sløret for, hvilke otte sange der i år skal kæmpe om sejren, men allerede nu kan Ekstra Bladet afsløre flere af deltagerne i den traditionsrige sangkonkurrencen.

Og der vil være flere velkendte ansigter på scenen i Herning i marts. Ansigter, som især de yngste Grand Prix-fans vil kunne genkende.

MGP-stjerne

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vender Emma Pi tilbage til Grand Prix-scenen i en voksen udgave. Den nu 20-årige sangerinde vandt i 2014 børnenes MGP med sangen 'Du ser den anden vej'.

Emma Pi har i anledning af Grand Prix'et slået pjalterne sammen med sin far, Rasmus Hedeboe. Sammen kalder de sig Der Var Engang, og næppe tilfældigt har de netop oprettet en profil på Instagram til deres musikalske projekt, der altså endnu er en stor hemmelighed.

Det samme har pige-gruppen Reddi gjort. Deres nyoprettede Instagram-profil så dagens lys for seks dage siden. Her postede de en lille film og teksten '2022 X r u Reddi?' Tilfældigt? Næppe!

Gruppen består af fire piger - Agnes, Ida, Siggy og Ihan. Den sidste hedder Haydar til efternavn og spiller trommer i bandet L.I.G.A. Hun har tidligere været trommeslager ved både Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest. Det var hun i 2012, da Soluna Samay repræsenterede Danmark i Baku med sangen 'Should've Known Better'.

Den gang var det blandt andre Chief 1, der stod bag sangen, og alt tyder på, at han igen har en finger med i spillet. Han medvirker på Reddis video og er en af de bare syv følgere, bandet på nuværende tidspunkt har.

Pigernes helt

Ud over de to grupper erfarer Ekstra Bladet også, at sangeren Patrick Dorgan medvirker i årets sangdyst, og så er der endnu en MGP-stjerne med i konkurrencen.

Mange unge piger husker sikkert Morten Fillipsen, der i 2002 deltog MGP med sangen 'Du' ikk' som de andre pi'r'. Samme år var den nu 35-årige sanger i MGP Nordic 2002, hvor han fik en fjerdeplads.

Morten Fillipsen sang 'Du er ik´som de andre pi ´r'. Foto: Thomas Wilmann

Siden har han spillet i bandet The Grenadines - et band som også sidste års danske Grand Prix-vinder var en del af.

I 2021 var det Fyr og Flamme, der vandt Grand Prix'et. Duoen består af Jesper Groth og Laurits Emanuel. Laurits Emanuel forlod i maj 2021 The Grenadines for at bruge sin tid på Fyr og Flamme-projektet.

På torsdag vil DR løbende på deres radiokanaler afsløre årets Grand Prix-deltagere. De otte bidrag vil blive offentliggjort på 'P3 Buffeten', 'Formiddag på 4’eren' og 'P4 Play'.