Afviser: - Det er ikke en parodi

Fyr & Flamme afviser, at deres act skulle være en parodi

Med neonfarver, glimmer og stramme bukser er Fyr & Flamme for mange indbegrebet af, hvad der hørte til Dansk Melodi Grand Prix i 80'erne.

Men den nostalgiske stil har fået flere til at spekulere i, hvorvidt Fyr & Flamme, der blandt andet er kendt fra hittet 'Menneskeforbruger', er seriøse omkring deres optræden, eller om det hele blot er satire - en parodi på netop Melodi Grand Prix.

Det afviser duoens forsanger, Jesper Groth, dog, da Ekstra Bladet taler med duoen umiddelbart efter lørdagens triumf.

- For at gøre det helt klart: Vi tager det meget seriøst. Men vi har det helt fint og meget behageligt med, at folk tvivler, siger Groth, der blandt andet også er kendt som skuespiller i 'Sygeplejeskolen'.

- Vi bruger al vores vågne tid på at være seriøse omkring det. Det er meget vigtigt at slå fast. Ellers havde det været satire eller en parodi. Det er det ikke. Vi går op i det og nørder det og holder meget af det, siger han videre.

Hans makker, Laurits, stemmer i.

- Al den musik, vi laver, er inspireret af grandprix, så derfor er det supernaturligt, at vi er med. Andre kunstnere slår en knude på sig selv. Enten laver de et nummer, som ikke passer på dem, eller også laver de musik, der ikke passer på grandprix. Men vi behøvede ikke at tage det valg, siger Laurits Emanuel.

Alt musik, vi laver, er inspireret af Grand Prix. At den er kommet igennem nåleøjet er fedt. Så den må kunne noget rigtigt.

- Os børn af 80'erne føler, at Tommy Seebach er lyden af Grand Prix. Så vi har skrevet en sang - den er ikke skrevet til grandprixet - tanken var jo egentlig, at det skulle brede det lidt ud.

