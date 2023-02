Afviser flerkoneri: Deler ikke kærester

De to søstre fra Eyjaa deler alt - næsten da. Men der er en grænse eller to

De deler alt.

I aften deler de to søstre også det pres, det er at stå på scenen sammen som favoritter i Dansk Melodi Grand Prix 2023.

Eyjaa er navnet på duoen, der bestå af storesøster Brynja på 19 år og hendes 17-årige lillesøster Sara, som af bookmakerne spås en topplacering, når det går løs i Arena Næstved.

Ud over at synge sammen, bor Brynja og Sara sammen i en lejlighed i København. Her deler de alt fra huslige opgaver og inderste følelser til tøj og sko, for de bruger samme størrelse i det hele.

Grænsen går dog ved undertøjet, fortæller de, da Ekstra Bladet møder dem op til den store aften.

Ekstra Bladet kommer med gode råd til de nye deltagere ved dette års Melodi Grand Prix, men det er langt fra alle, der tager imod dem

Synger til hinanden

Søstrene skal synge sangen 'I Was Gonna Marry Him', og de afviser, at de går ind for flerkoneri, selvom deres duet godt kunne tolkes sådan.

- Sangen handler om at miste en person, som man troede, man havde en fremtid med. Brynja og jeg har faktisk være igennem lidt af det samme - men hver for sig. Så når jeg synger mit vers, fortæller jeg hende min historie og omvendt. Og så synger vi om det sammen i omkvædet, fordi vi havde den sammen drøm - bare med to forskellige, forklarer Sara.

- Ja, vores historier lignede meget hinanden, og derfor passer sangen så godt på os, uddyber Brynja.

- Så der er ikke noget som helst om flerkoneri i jeres sang?

- Nej, det er der ikke. Kærester deler vi ikke, fastslår Sara.

Trods deres unge alder har søstrene med rødder i Island masser af erfaring at trække på til aftenens show. Tilbage i 2020 stillede Brynja op ved det islandske Grand Prix med en sang, hun selv havde skrevet og mest af alt sendt ind lidt for sjov.

Det rakte til en fjerdeplads.

Ekstra pres

Som bare 11-årig fik Sara prøvet af, hvad det vil sige at synge på tv. Her medvirkede hun i TV 2-programmet 'Voice Junior'. Den erfaring gør, at deres nerver det fint - også selvom de er favoritter.

- Vi havde aldrig forventet, at det ville være sådan her, siger Sara, inden Brynja tager over.

- Der er selvfølgelig lidt mere pres på nu, for nu er vi ligesom favoritterne. Så nu skal vi bare levere, og det har vi også tænkt os at gøre. Det giver os en ekstra motivation, siger hun.

Det er i aften fra klokken 20, at Dansk Melodi Grand Prix 2023 løber over skærmen på DR. Showet kan følges live på eb.dk.

