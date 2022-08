Aggressiv kvinde amok på Smukfest

Smukfest er i gang, og hvor mange fester, indtager øl og vand og hygger sig, så er der altid nogle, der ikke kan opføre sig ordentligt, når de tager på festival.

Onsdag, hvor festivalpladsen åbnede, var ingen undtagelse.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen torsdag morgen. Han kan berette, at man blandt andet stødte på en kvinde, der 'ikke kunne klare sig selv'.

- På Dyrehaven i går aftes klokken 22.25, der har vi en, som er meget beruset og udviser udadreagerende og aggressiv adfærd, råber og skriger og ikke vil lytte til, hvad vi siger til hende, fortæller han.

- Det er en kvinde, der er født i 1978.

Kvinden blev anholdt og bragt i detentionen.

- Men det var ikke sådan, at hun var fysisk over for nogen? Hun råbte og skreg 'kun'?

- Nej, det er mere hendes opførsel. Hun kunne slet ikke finde ud af det og kunne ikke klare sig selv, har vi vurderet.

Kvinden var ikke alene.

To sigtelser på tre minutter

En ung mand var to gange i kontakt med politiet med få minutters interval, da heller ikke han kunne finde ud af at opføre sig ordentligt.

- I nat klokken 02.36 er vi ude til noget uorden mellem nogle mennesker. Der sidder nogle mennesker og spiller ølbowling, og der er blevet slået ud efter en kvinde, forklarer Stig Simonsen.

Her er der tale om en mand født i 2001, der ifølge politiet overtrådte ordensbekendgørelsen.

- Han har både spyttet og slået ud efter nogen og har ikke kunnet opføre sig ordentligt, og det har han fået en ordensbekendgørelse for.

Tre minutter senere er den gal igen med samme mand.

- Klokken 02.39 har han kort forinden ikke kunnet finde ud af at opføre sig ordentligt, og nu udviser han igen aggressiv adfærd over for venner og forsøger at rive sig væk og løbe derfra. Han blev sigtet én gang mere.

- Får sådan en klippet armbåndet?

- Det kan jeg ikke se her, så det bliver gisninger. Det må I spørge Smukfest til.