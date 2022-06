Akut aflysning: Her er forklaringen

Onsdag eftermiddag meddelte Cirkusrevyen, at de var nødt til at aflyse alle deres forestillinger til og med fredag grundet 'akut sygdom'.

De uddybede dog ikke, hvilken slags sygdom der var tale om.

Til Ekstra Bladet fortæller skuespiller Niels Olsen, der er en del af holdet ved årets revy, at det atter er coronavirus, der er på spil.

- Det fortsætter jo, som det gjorde i sidste sæson. Vi håbede ellers, at vi ville gå fri for det, men det har vi ikke formået. Det er fandeme den der corona, der er på spil igen, siger han og fortsætter:

- Vi havde en nødplan klar, som vi gik i gang med, da den første blev syg. Vi tænkte, at vi kunne få en til at dække ind, men i morges klokken syv blev vi så ringet op og fik at vide, at der var en til, der var syg, og så var der ikke noget at gøre, siger han og fortæller, at der i alt er tre, der er tilknyttet revyen, der er smittet med corona.

Årets udgave af Cirkusrevyen skulle have været Lisbet Dahls store finale. Inden showstart måtte den 76-årige revyveteran trække sig grundet helbredsproblemer. Foto: Henrik Petit/Cirkusrevyen/PR-foto/Free

Niels Olsen er især ærgerlig over, at de må skuffe publikum med så kort varsel.

- Det er jo smadderærgerligt, for vi vil jo gerne bare spille, og jeg tænker især på dem, der måske kommer langvejs fra og har booket hotel og alting, og at de så får at vide samme dag, at forestillingen er aflyst. Publikum vil jo også hellere se en redning af en forestilling end en forestilling, der bliver totalt aflyst, men det kunne ikke lade sig gøre i denne omgang, desværre. Det er bare rigtig ærgerligt, siger Niels Olsen og fortsætter:

- Men vi håber, at det her bliver sidste gang, og så er målet, at vi kan spille vores forestillinger lørdag og søndag efter planen, siger han.

Holdet i årets Cirkusrevy må vente lidt endnu med at indtage scenen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Fri for symptomer

Den rutinerede skuespiller fortæller, at han ikke selv er en af dem, der er smittet med coronavirus.

- Ingen af os andre har symptomer endnu. Jeg har en bunke selvtests derhjemme, og dem har jeg taget. Jeg er gået fri indtil videre og har ingen symptomer, så jeg satser på, at det bliver ved sådan, lyder det fra Niels Olsen, der fortæller, at han selv var smittet med coronavirus tilbage i december.

- Hvordan er det at være en del af Cirkusrevyen, når I bliver ramt af den ene aflysning efter den anden?

- Vi har jo sådan set været ret forskånede i år. Selvfølgelig var det en stor ting, da Lisbet Dahl måtte melde sig syg, men det gjorde hun en uge før premieren, og det kunne vi nå at klare, for hun havde også lavet et fantastisk forarbejde, så vi kunne få en afløser i Pernille Schrøder, siger han og fortsætter:

- Og så var vi oppe at køre igen kort efter og har fået gode anmeldelser og har haft det rigtig sjovt, og så tænkte vi, at nu havde vi klaret den, og at det bare kørte, men så ramte det igen. Vi håber, det bliver det sidste.

