Eurovision Song Contest har aldrig været mindre interessant end i år.

Krigen i Ukraine har suget al spænding ud af musikkonkurrencen, der bliver vundet af det krigramte land.

Ifølge bookmakerne har Ukraine 49 procent chance for at vinde 2022-udgaven af Eurovision, mens England på andenpladsen kun spås ti procent chance for at kunne hæve trofæet lørdag aften.

At politik og musik på den måde bliver blandet sammen i et underholdningsshow, er ifølge danske Reddi helt i orden.

- Det kan bare ikke undgås, at det bliver blandet sammen, siger bandets frontkvinde, Siggy Savery, til Ekstra Bladet.

Sammenhold

- Det er jo EUROvision. Det er Europa, der står sammen lige nu, så på en eller anden måde vil det være meget meget mærkeligt, hvis ikke Ukraine var en favorit. Det er lige præcis sådan, det skal være, siger hun uden tøven.

Står det til Reddi skal Ukraine skal have alt den support, som landet kan få. Faktisk kan det ikke undgås.

- Man kan ikke skille tingene ad. Lige nu står vi i en situation, hvor der er krig i Europa og Ukraine kæmper. Det vil give dem et kæmpe boost, hvis de vinder Eurovision. Det vil være en måde for Europa at vise Ukraine på, at vi støtter dem, siger Siggy Savery.

Kalush Orchestra hedder gruppen, der stiller op for Ukraine. Foto: Anthon Unger

Det er dog ikke kun i sympati for den uhyggeligt situation i hjemlandet, at Reddi er på Team Ukriane.

- Sangen er også god! Selv hvis der ikke var krig i landet, ville vi også synes, at deres sang er god. For den er pissegod. Så de fortjener at vinde, siger trommeslager Ihan Haydar.

Andenpladsen

- Den lettiske sangerinde sagde søndag til åbningsarrangementet, at hun hellere så Ukraine vinde end hende selv. Har I det også sådan?

- Ja! Og vi har faktisk talt om det, og det er jo lidt andenpladsen i år, der på en måde bliver vinderen - hvis man skiller tingene ad. Men sådan er det bare ikke i år, og det er helt i orden, siger Siggy Savery, inden Ihan Haydar afbryder:

- Al kærlighed til Ukraine fra os!

Ukraine skal tirsdag aften dyste mod Danmark i den første af to semifinaler. Den anden sendes torsdag aften.

Det er tirsdag aften, Siggy Savery og Reddi skal i ilden for Danmark ved Eurovision Song Contest.

Ekstra Bladet er til stede i Torino og følge naturligvis slagets gang live fra klokken 21.