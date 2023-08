Alt for fuld: Aggressiv mand anholdt på festival

To mænd måtte en tur til afrusning hos politiet efter for meget alkohol på Smukfest

Øl, shots og vodka-juice, der indtages i stride strømme.

Det er billedet, når man bevæger sig omkring på festivalpladsen under Smukfest.

De fleste styrer branderten uden at være til stor gene for deres omgivelser, men for to mænd blev de alkoholiske drikke lørdag en kilde til problemer.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, som lørdag og natten til søndag måtte sigte to festivalgæster for brud på ordensbekendtgørelsen.

Aggressiv adfærd

Klokken 18.25 blev en 35-årig mand fra Aarhus anholdt og sigtet på festivalpladsen i Bøgeskoven.

- Sigtede er tydeligt beruset, og han har en aggressiv adfærd. Faktisk forsøger en af hans venner at få ham med hjem, men mens vores patrulje er til stede, bliver han ved med at opføre sig aggressivt, og til sidst sigter vi ham, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen.

Manden røg til afrusning på stationen og kom til fornuft. Han har ifølge politiets oplysninger forladt festivalen.

Klokken 02.32 var den dog gal igen. Denne gang måtte politiet sigte en 21-årig mand fra Aarhus på festivalpladsen.

- Sigtede er for beruset og efterkommer ikke vores gentagne anvisninger, så han blev anholdt og var kortvarigt inde til afrusning, inden han blev løsladt igen, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Smukfest afvikles i Skanderborg frem til sent søndag. Ifølge festivalen er der hver dag 60.000 mennesker samlet på pladsen i Bøgeskoven.

