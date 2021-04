Anklaget for krænkende adfærd: Britisk koreograf død

Fredag kunne Det Kongelige Teater fortælle, at man har valgt at aflyse den kommende sæsons helaftensballet 'Frankenstein' efter krænkende adfærd fra en gæstekoreograf på forestillingen.

Nu oplyser Royal Opera House i London på deres officielle Twitter-konto, at den pågældende britiske koreograf er afgået ved døden.

'Vi er dybt berørte over at høre nyheden om Liam Scarletts død. Vores tanker er med hans venner og familie i denne sørgelige tid', skriver de.

Over for Ekstra Bladet bekræfter teaterchef ved Det Kongelige Teater, Kasper Holten, at man er bekendt med dødsfaldet.

'Vi er dybt berørte af nyheden om Liam Scarletts død. Vores tanker går til hans efterladte. Vores fokus er nu på vores medarbejdere og på at hjælpe og støtte dem i den kommende tid', skriver Kasper Holten via Det Kongelige Teaters pressetjeneste til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har desuden fået dødsfaldet bekræftet gennem tidligere kolleger til koreografen.

Familien i sorg

Flere britiske medier som The Sun og Wales Online henviser til en officiel udtalelse fra koreografens familie.

'Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at vores elskede Liam på tragisk vis og alt for tidligt er afgået ved døden. I denne svære tid beder vi om respekt for vores privatliv, så vi kan sørge over tabet', lyder det i udtalelsen.

Dødsårsagen er endnu ikke bekræftet.

Koreografen var i 2020 genstand for en undersøgelse i Royal Ballet i London efter anklager om krænkende adfærd, og som følge af undersøgelsen blev han afskediget.

Den britiske undersøgelse ledte Det Kongelige Teater i Danmark til at iværksætte deres egen undersøgelse, hvor det ifølge teaterchef Kasper Holten kom frem, at flere personer i 2018 og 2019 angiveligt var udsat for krænkende adfærd fra koreografen under et prøveforløb.

Teaterchef Kasper Holten fortalte fredag til Ekstra Bladet, at Det Kongelige Teater har en klar politik imod krænkende adfærd, og derfor var de ikke tvivl om, at forestillingen skulle aflyses, og koreografen afskediges.

- Det handler om at skabe en kultur, hvor der er tillid, og hvor medarbejderne føler, at de bliver taget alvorligt af ledelsen. Vi håber, at denne sag er med til at vise, at vi tager det alvorligt. Vi har en tydelig politik - vi vil forebygge krænkende adfærd og tale med hinanden, lød det fra Kasper Holten i den forbindelse.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Royal Opera House.