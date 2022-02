Anmelder raser: Slut med alder på ALT.dk

Redaktionen på magasinet ALT.dk har valgt, at man dropper at nævne alderen på kilder, hvis det ikke er relevant

- Man er jo ikke sin alder, lyder det fra ALT.dks chefredaktør, Rikke Dal Støttrup, 49, til Ekstra Bladet.

31. januar kom Rikke Støttrup med en leder i ALT.dk, hvor hun annoncerer magasinets beslutning.

'Nu fjerner 'ALT for damerne' den information som en standard' - altså alder, lyder det blandt andet i klummen.

Det er altså slut med alder i faktaboksen, hvis bladet ikke længere finder det 'relevant', som de selv beskriver.

Rikke Støttrup mener, at alder er en god serviceoplysning, men sætter spørgsmålstegn ved, om det altid bør nævnes.

- Man må spørge sig selv, hvad er det, jeg skal bruge det her til? Er det i virkeligheden et stempel, vi giver hinanden, så vi nogle gange er med til at skabe et usundt sammenligningsgrundlag for læseren?

Not just like that

Rikke Støttrup tager i sin leder udgangspunkt i serien 'And Just Like That', hvor man ser castet fra 'Sex and the City' 20 år senere. Hun er træt af, at alt serien handler om, er, 'hoftesmerter, plastikkirurgi, hensygnet sexliv og manglende evne til at forstå de unge'.

- Hvis 'And Just Like That' slet ikke havde taget problematikker op, man oplever, når man er 55, havde det så ikke også kunne skabe et negativt sammenligningsgrundlag?

- Man er jo ikke nødvendigvis sin alder. Det er også derfor, det ikke skal stå i en faktaboks. Man er jo et helt menneske i alle de år, man lever. Så man kan jo starte med at sætte historierne først – frem for at sætte alderen først, som jeg synes, de har gjort i serien.

- Men hvorfor så ikke fjerne faktaboksen helt?

- Det spørger jeg også mig selv om. I TV 2's voxpops har de altid beskæftigelse med. Og spørgsmålet er, om det ikke også er med til at placere folk i bokse. Måske kunne jeg høre budskabet bedre, hvis jeg ikke vidste, hvad personen var.

- Hvor ender det så? Ud fra den logik, bør man også fjerne billeder af folk.

- I den her brydningstid kan det godt føles som om, vi er på vej et sted hen, hvor det kræves af os, at vi alle sammen skal være blinde. Vi skal være blinde for, hvad for en farve vi har, hvilket køn vi har, hvilken alder vi har, og for, om man er tyk eller tynd. Det er idealet for den diskussion, som foregår lige nu. Og det kan vi ikke forlange. Men vi kan godt stille os selv spørgsmål og justere vores forudindtagede holdninger i mindre skala.

Ikke sat i sten

Rikke Støttrup fortæller desuden, at hvis der kommer en kæmpe folkemodstand mod ændringen, kan de finde på at gå tilbage til konsekvent at nævne alder. Men i den næste tid, vil 'ALT for damerne' altså se, om de kan være med til at aftabuisere alder.

Ekstra Bladets René Fredensborg er ikke enig i Rikke Støttrups tolkning, og synes faktisk, at bladet selv er med til at gøre alder til et tabu. Du kan se hans reaktion på initiativet i toppen af artiklen.