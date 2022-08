Anmelder voldtægt på Smukfest

Smukfest har indtil nu været forskånet for alvorlige krimsager, men nu kan det ændre sig.

Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Stig Simonsen, kan her til morgen fortælle, at man har fået en anmeldelse om en mulig voldtægt.

- Vi har fået en anmeldelse om en mulig voldtægt, der er sket tilbage i tirsdags på en campingplads. Det er omkring manglende samtykke, fortæller han.

Kvinden, der er forurettet i sagen, er fra 2003 og fra Aarhus.

- .Den sag følger vi selvfølgelig op på og er i gang med at undersøge nærmere, jeg kan derfor ikke sige mere om den for nuværende, fortæller han.

Vilde ungdomsfester

Årets Smukfest startede for alvor onsdag klokken 14, da festivalområdet åbnede. Men allerede søndag dukkede de første gæster op, og særligt unge mennesker indtog campingområdet for at forlænge festen.

Her blev der festet som besatte, lød meldingen, da Ekstra Bladet besøgte campingområdet Kærligheden tirsdag - på dagen hvor den mulige voldtægt altså skulle have fundet sted.