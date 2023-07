Av av av: Smukfest i kæmpe Vingegaard-bommert

Internettet glemmer aldrig.

Det må en stakkels Smukfest-medarbejder, der insinuerede, at, der stadig var dopede cykelryttere i Tour de France-feltet, sande.

I en gevaldig bommert, som Århus Stiftstidende tirsdag har beskrevet, skrev den officielle Smukfest-konto på Facebook mandag en noget kontant kommentar om Jonas Vingegaard:

'Jeg ved ikke, om Jonas er dopet, men jeg synes, det virker vildt, at hele feltet på få år skulle gå fra at være massivt dopet til slet ikke at tage noget…'.

Sådan skrev Smukfest-kontoen i en kommentar til en B.T.-artikel, hvor Jonas Vingegaard svarede på dopingspørgsmål et emne, Ekstra Bladet også har beskrevet.

Internettet glemmer aldrig

Kommentaren blev hurtigt slettet, men internettet er det sidste sted, hvor man skal lave fejl. Flere Twitter-brugere nåede således at tage et screenshot og stille spørgsmål ved festivalens holdning til cykelsporten.

Festivalens talsmand, Søren Eskildsen, har kommenteret episoden til Århus Stiftstidende og sagt, at fejlen ikke har resulteret i en storm af vrede henvendelser.

- Det er en irriterende, menneskelig fejl, hvor en af vores frivillige supportmedarbejdere efter arbejde har glemt at logge ud. Og det, der står, er selvfølgelig på ingen måder Smukfests holdning, siger han til avisen.