Av: Ydmyget på NorthSide

Det må være en drøm for de fleste danske artister at blive booket til en festival med en størrelse som NorthSide.

Men drømmen fiser ud, når man står backstage og kan se, at der er dukket maksimalt en håndfuld mennesker op.

Det blev virkelighed for den amagerkanske rapper FVN, der skulle give den gas på Nova-scenen klokken 15. Her var der imidlertid ingen mennesker, og først 10 minutter senere dukkede hun op på scenen. Om forsinkelsen skyldtes fremmødet, vides ikke i skrivende stund.

Da hun omsider kom på scenen, strømmede mennesker langsomt til, så der pludselig stod godt 50 mennesker, hvor cirka en fjerdedel fyrede den af foran scenen.

- Jeg ved godt, der har været lidt kaos med at få folk ind, men I er her. Klar til at ha' en fest, råbte rapperen fra scenen.

Og det var de få fremmødte.

Nova-scenen da FVN skulle være trådt ind på scenen. Privatfoto

Så ærgerligt

Blandt dem var de 27-årige Else og Mia.

- Det er så ærgerligt, vi har set hende før. Vi har set hende på Spot, der var en helt anden vibe, forklarede de med en kande fadøl i hånden.

- Der var tre gange så mange mennesker, hvis ikke flere, fortalte de.

En mulig årsag til det lave fremmøde ved koncertens begyndelse kan være, at Jada spiller 15.15. En anden kan være problemerne med at komme ind, som Mia og Else også led under.

- Vi troede, de åbnede klokken 14, men det var nærmere klokken 15. Det var lidt ærgerligt, sagde de samstemmende og konkluderede om FVN:

- Hun skulle have spillet senere.