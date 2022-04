Bakker Bojesen op: Fortsat tillid

Selvom to uafhængige undersøgelser har konkluderet, at der er fundet grænseoverskridende adfærd og krænkelser sted i pigekoret på Sankt Annæ Gymnasium og DR Pigekor i perioden, hvor Michael Bojesen har arbejdet som henholdsvis korleder og chefdirigent, har hans nuværende arbejdsgiver fortsat tillid til ham.

Det slår bestyrelsesformanden for Malmø Opera, Per-Martin Svensson, nu fast over for Ekstra Bladet.

Siden undersøgelsen af forholdene i koret på Sankt Annæ udkom mandag, har Ekstra Bladet forsøgt at få bestyrelsesformanden i tale, fordi Michael Bojesen, der nu er direktør for operaen, i 1993-2001 stod i spidsen for koret.

Michael Bojesen selv har over for Ekstra Bladet erkendt, at han kan have været blind for et eventuelt seksualiseret miljø, men det får ikke bestyrelsen til at vakle i deres tillid til hans lederegenskaber.

'Michael var en af mange ansatte på Sankt Annæ Gymnasium, og han kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel seksualiseret kultur på skolen. Det eneste, han er anklaget for i løbet af sine tyve år på skolen, er, at han under en bustur skulle have lagt en hånd på en ung kvindes ben, hvilket han nægter', skriver Per-Martin Svensson i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Michael har gennem sin tid i Malmø Opera arbejdet for, at alle skal føle sig trygge på arbejdspladsen, og han har understreget igen og igen, at det har stor betydning for at opnå kunstneriske resultater. Der er ingen rapporterede tilfælde af seksuelt misbrug eller grænseløs adfærd i Malmø Opera i hans tid.'

Bestyrelsesformanden understreger samtidig, at Michael Bojesen ikke var den eneste, der havde ledelsesansvar på gymnasiet i perioden.

Vil opdage krænkelser

Per-Martin Svensson forsikrer endvidere om, at skulle der ske krænkelser i operaen, ville det ikke gå ledelsens næse forbi.

'Malmø Opera har et system, hvorigennem ansatte kan rapportere upassende adfærd af enhver art til ansvarlige ledere eller tillidsrepræsentanter, endda anonymt. I alle niveauer af huset er der konsensus om, at der ikke er plads til upassende eller grænseløs adfærd', skriver Per-Martin Svensson og fortsætter:

'Skulle der ske hændelser, vil ledelsen finde ud af og handle på det. Det gælder såvel Michael Bojesen som andre ansvarlige ledere. Vi har tillid til, at Michael, afdelingslederne og de ansatte sammen kan skabe et trygt miljø.'

Ekstra Bladet ville gerne have haft svar fra Michael Bojesen på spørgsmålet om, hvordan han vil sikre, at han er i stand til at opdage, hvis der udvises upassende opførsel i operaen, når han ikke opdagede den upassende kultur, der ifølge de to advokatundersøgelser herskede i henholdsvis DR Pigekoret og i koret på Sankt Annæ.

Han oplyser i en mail, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.