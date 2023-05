Bedste i årevis

Glem alt om Lisbet og Ulf, om Ryskjær, om Kaas og hans kræs, og ja, glem endda Dirch i hoppegyngen. Cirkusrevyen 2023 er den bedste Bakke-revy i mange, mange år. En sprudlende fornyelse af en genre, som gang på gang er dømt død, men som altid vender stærkt tilbage.

Næsten alt er nyt. Benjamin La Cours overvældende og overlegent elegante Art Deco-scenografi med en overflod af teknisk trolddom. Den fra tv-serien 'Dansegarderoben' nu så omtalte ’ballet’ er alt andet end staffage, men et smukt swingende og syngende ensemble i musicalklasse, og Joakim Pedersens orkester løfter musikaliteten i revyen til helt nye højder.

Annonce:

'Alt lykkes'

Joy-Maria Frederiksen har modtaget trusler for at have ’taget Lisbet Dahls instruktørjob’. Hun svarer haterne igen ved at skabe en revy, der ganske enkelt ikke er set bedre i teltet på Bakken siden en gang for så længe siden, at ingen af os alligevel kan huske det. Alt lykkes. Musikken, komikken og satiren.

Har Cirkusrevyen nogensinde været skarpere? Vi runder klimakrise i flere afskygninger, manglen på sundhedspersonale, Inger Støjbergs jyske bondehær på musikalsk dansktop-togt, PostNords manglende leveringer, LGBT+ og naturligvis både Irmas lukning og nedlæggelsen af St. Bededag. Alt sammen emner, som vi kommer til at se i andre revyer, men her serveret med en fornyelse af genren, som alligevel er med ærefuld respekt for stedet og dets tradition.

Spider statsministeren

Merete Mærkedahl spidder Mette Frederiksen i en tour de force af en showsang; misforstået og forfulgt er hun, mens hun drømmer om en krise hun kan vise format i. Elegant tekst og sublim udførelse.

Annonce:

Revyens joker, Mads Knarreborg, nailer fuldstændig en parodi på TV2-dronningen Ulla Therkelsen og viser både funny bones og showformat. Niels Ellegaard, en veteran i revyen, er prægtig som hjemløs bi og overklasseløg på ski uden sne, og Niels Olsen formår at parodiere Troels Lund Poulsen, hvilket burde være en umulighed. Mændene siger undskyld til kvinderne ved at lade sig ydmyge i dådyrdragter og ensemblet holder krisemøde i Forenede Danske Fri- og Helligdage.

Ovenover alting stråler Bodil Jørgensen som dødsmærket Irma-pige og som konspirationsteoretiker langt ude af de vildeste tangenter. Og i en skøn selvironisk sketch om ’Den bedste serie’. Et alvorligt emne som flygtningebørn i syriske lejre synges som en smægtende bossanova af Niels Olsen med kor. Så sidder vi også lige og skammer os lidt mellem latterbrøl og whau-oplevelserne. Og jeg kunne blive ved. Cirkusrevyen er fremragende. Intet mindre.