Begejstret Umut: Jeg kan ikke styre det

Kendiskokken Umut Sakarya er SÅ klar til aftenens EM-semifinale mellem England og Danmark på Wembley, som han skal se med en flok venner hjemme hos sig selv.

- Vi er en flok tyrkere, der maler os røde og hvide, råber og skriger og tyrer kapsler ind i fjernsynet, siger han til Ekstra Bladet.

Umut Sakarya kom til Danmark fra Tyrkiet som 13-årig, og fodboldfølelserne er ligeligt fordelt imellem de to nationer.

- Det er lidt sjovt, at når man sidder sammen med andre tyrkere, der går amok over Danmark. Der kommer bare nogle følelser frem, hvor man går helt amok.

Ekstra Bladets sportschef: Sådan her vil slutrunden blive husket.

- Folk, der har set en fodboldkamp med mig, ved, at jeg ikke kan styre det. Jeg går fra at være et ikke-interesseret fodboldmenneske til at være 'hooligan'.

Sidst, der gik 'hooligan' i den, var under kvartfinalen lørdag aften, hvor Danmark besejrede Tjekkiet 2-1.

- Da der stod 2-1 sad jeg og rystede og bed negle og kunne slet ikke være i mig selv, hvis nu Tjekkiet ville score igen. Det var meget spændende, og jeg ved ikke, om mit hjerte kan tåle at se kampen i aften.

Vennegruppen havde også overvejet, om de skulle se kampen ude i byen, men de voldsomme menneskemængder, der forventes på gader og stræder, fik dem til at vælge skærmen derhjemme.

- Det er lidt hyggeligere.

Umut Sakarya skal males rød og hvid og tyre kapsler mod fjernsynet, når Danmark i aften spiller EM-semifinale mod England. Privatfoto

Vinder som i 793

Og forventningen er, at Danmark 'slagter englænderne', som det skete for første gang i år 793.

- Vi regner stærkt med, at de vinder. Og de englændere har jo tabt for nogle år siden, da der var vikinger. Mon ikke vi igen kommer og lærer dem, hvordan man gjorde dengang.

Og skulle det ikke være nok til en sejr, så har Umut et enkelt ekstra flæsketrick i ærmet.

- Jeg skriver nok lige til drengene, at hvis de tager pokalen med hjem, så laver jeg noget flæsk til dem.

- Det ville da være på sin plads.

- Ja, det synes jeg også. Vi skal jo også motivere med noget godt. De der grøntsagssmoothies, de går og drikker, kan ikke være årsagen til, at de er nået så langt.

Danmark og England spiller EM-semifale i aften klokken 21. Kampen kan ses på DR1 og DRTV.

