Benzin-os i drengerøvenes paradis

I weekenderne har bilnørderne tid og mulighed for at mødes, sparke lidt dæk og fortælle ’løgnehistorier’ om egne fortræffeligheder.

Sådan var det også denne lørdag, da flere end 50 classic cars som så ofte før mødtes på Arne Jacobsens tanken, som nu hedder Olivers Garage på Strandvejen i København.

Høj sol, rigelige mængder kaffe og masser af besøgende får hurtigt snakkene i gang, for der er altid detaljer at vise frem og beundre.

Det er drengerøvenes paradis, hvor uniformen er caps, solbriller og poloshirt med kraven slået op i nakken. Alle har benzin i blodet, og bilerne skal være mindst 35 år gamle for at få plads på ’cementen’. Det samme kan man ikke sige om bilejerne, hvor hovedparten er silverbacks med pæne indtægter for at kunne rumme den dyre samlermani af vintage øser.

El–biler er helligbrøde, og for ligesom at understrege den politiske ukorrekthed, hænger der Greta Thunberg–tørklæde og –fletning bag på kofangeren af Porschen.

Hvis konerne gider

– Vi er en stor ’Porsche-klub’. Derfor er her flest Porscher, og de fleste er originale. Der er selvfølgelig også enkelte replika, og det handler naturligvis om prisen. En original koster måske 800.000 til en mio. kr., mens en replika kan fås for det halve, forklarer arrangøren, Morten Markjuel, der også bestyrer ClassicCarsCopenhagen.dk.

Men det er ikke hverdagsbiler. Nogle af dem kommer kun ud af garagen 10–15 gange om året, når de skal vises frem og kun i fint solskinsvejr med pæne temperaturer i luften.

– Jeg har flere biler, og jeg bruger det meste af min fritid på dem – og så golf selvfølgelig, fortæller en moden herre.

En anden har også fået tilrettelagt tilværelsen, så det passer med porschekørslen:

– Jeg blev skilt for nogle år siden. Fruen gad ikke mine biler, og jeg gad ikke hendes yoga, forklarer han.

Dog er de alle enige om, at det er vildt hyggeligt, hvis konerne og kæresterne gider tage med på ture i de nypolerede og fantastisk flotte køretøjer.

Øser i spandevis

