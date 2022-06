Bestyrelsen på Herlufsholm trækker sig

Bestyrelsen for Herlufsholm Skole har lørdag besluttet, at den træder tilbage.

Det oplyser Herlufsholm i en pressemeddelelse.

'Bestyrelsen for Herlufsholm Skole har i dag på et ekstraordinært møde besluttet at træde tilbage. Samtidig har bestyrelsesformand Torben Lowzow besluttet at indgive sin begæring om at blive fritaget for hvervet', lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Heraf fremgår det også, at der nu skal 'ro på' Herlufsholm, efter TV 2 i dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' kunne afsløre en række kritisable forhold - blandt andet en lang række sager om mobning, krænkelser og vold, som tilsyneladende er blevet ignoreret af skolens ledelse.

'Arbejdet med at få valgt en ny bestyrelse, som skal sikre trivsel og en god skolegang for alle eleverne på skolen, er nu sat i værk. Vores medarbejdere fortjener også ro om deres dagligdag på skolen', lyder det i pressemeddelelsen.

Torben Lowzow er færdig som bestyrelsesformand på Herlufsholm. Foto: BJARNE LÜTHCKE/Ritzau Scanpix

Sanktioner er varslet

Herlufsholm har i denne uge modtaget et partshøringsudkast fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som retter en hård kritik mod bestyrelsen og varsler en række sanktioner, og det er på den baggrund, bestyrelsen har valgt at trække sig.

'Bestyrelsen er ikke enig i STUKs udkast til afgørelse og varslede sanktioner. Høringsskrivelsen vil blive besvaret af skolens ledelse og den nye bestyrelse. Bestyrelsen og skolens ledelse har valgt at offentliggøre partshøringsudkastet på skolens hjemmeside', lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Bestyrelsens medlemmer fratræder snarest, og bestyrelsen igangsætter med det samme en proces for sammensætning af en ny bestyrelse i henhold til fundatsen'.

Skandalen på Herlufsholm kostede også forhenværende rektor Mikkel Kjellberg jobbet. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Af partshøringsudkastet fremgår det blandt andet, at styrelsen er alvorligt bekymret for 'elevtrivslen på skolen'.

Det fremgår videre, at styrelsen har set 'alvorlige brud på loven' i forbindelse med undersøgelsen af skolen, og at bestyrelsens udførelse af deres opgaver har været 'meget utilstrækkelig'.

'Det er derfor styrelsens foreløbige vurdering, at der er grund til at fremsætte alvorlig kritik af skolens bestyrelse', lyder det blandt andet fra styrelsen i udkastet, som kan læses i sin fulde længde her.

Styrelsen varsler blandt andet, at der er grundlag for at træffe en afgørelse om, at skolen skal tilbagebetale tidligere modtaget statstilskud og samtidig varsler de en række påbud, som vil blive kontrolleret senere hen.

Bestyrelsesformand Torben Lowzow har ellers tidligere flere gange over for Ekstra Bladet understreget, at han ikke havde planer om at forlade bestyrelsen, så længe han havde resten af bestyrelsens opbakning.

Efter bestyrelsesmedlem Noemi Katznelson forlod bestyrelsen tilbage i maj, slog Torben Lowzow samtidig fast, at der ikke var flere fra bestyrelsen, der var på vej væk.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra den nu fratrådte bestyrelse.

Kronprinsparret overvejer fremtiden

Herlufsholm er en anerkendt skole, som igennem tiden har haft en lang række kendte elever tilknyttet. I øjeblikket går kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste søn, prins Christian, på skolen, mens også prinsesse Isabella efter planen skal starte på skolen efter sommerferien.

Det har de seneste uger udløst stor kritik af kronprinsparret, der forleden på Instagram i et langt opslag fortalte, at de endnu ikke har taget endelig stilling til, hvorvidt deres børn skal fortsætte på skolen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra kongehuset i forbindelse med, at bestyrelsen nu har valgt at trække sig, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------