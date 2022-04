Bestyrelsesformand: Mail om bryster blev dråben

Det var den mail fra Michael Bojesen om en kvindelig sanger, som Ekstra Bladet bragte, der blev for meget for bestyrelsen i Malmö Opera. Det fortæller bestyrelsesformand Per-Martin Svensson

Michael Bojesen blev tirsdag fyret fra sit job som chef for Malmö Opera, og det skete på baggrund af den mail, Ekstra Bladet afslørede skærtorsdag.

Det fortæller bestyrelsesformand hos Malmö Opera Per-Martin Svensson til Ekstra Bladet.

- Den mail, som kom frem, accepterer vi ikke. Det er ikke foreneligt med vores praksis på Malmö Opera. Derfor besluttede vi at afskedige Michael med øjeblikkelig virkning, lyder det.

I bestyrelsen hos Malmö Opera har man ellers holdt hånden over Michael Bojesen gennem hele dækningen af de sager, der har været i henholdsvis DR Pigekoret og Sankt Annæ Gymnasium. Men det ændrede sig med torsdagens afsløring.

- Hvorfor har I holdt hånden over ham til nu?

- Indtil man har en dom eller en anklage, hvor man udpeger eller anklager Michael Bojesen for at have gjort noget konkret, så har han bestyrelsens fulde tillid.

- Nu er der kommet en mail frem, hvor han har skrevet noget ufordelagtigt om en sangerinde. Det kan vi ikke stå bag. Derfor har vi taget beslutningen i dag, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Sexistisk mail

I mailen, som Ekstra Bladet bragte torsdag, skriver Michael Bojesen med fagfæller om en kvindelig sangers evner, hvor han bruger sexistiske bemærkninger.

’Hun har udviklet sig helt vildt sangligt … Og har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med,' lyder det i mailen.

Ekstra Bladet talte i den forbindelse med den omtalte kvindelige sanger, som ikke ønsker sit navn bragt i forbindelse med mailen. Hun fortalte dog, at hun på grund af Bojesens ledelse ville undgå at arbejde for Malmö Opera i fremtiden.

- Jeg vil sige, at jeg vil da gå en stor bue uden om (operaen, red.) efter den her situation. Jeg var i en situation før, hvor jeg ikke - hvad jeg vidste af - var involveret i det her på nogen måde. Det føler jeg, at jeg er nu. Så nu skal jeg slet ikke have noget at gøre med ham overhovedet, lyder det fra sangeren, som var meget chokeret over mailen. Læs hendes udsagn her: