Bliv klogere på Herlufsholm-bossen: Har overraskende hobby

Herlufsholm har fået ny bestyrelsesformand.

Mandag kom det frem, at den mangeårige højesteretsdommer Jon Stokholm har takket ja til den store opgave at reetablere skolens omdømme efter TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' og den massive kritik skolens bestyrelse for nylig modtog fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der samtidig varslede en række sanktioner, hvilket fik bestyrelsen til at forlade deres poster.

At samle en ny bestyrelse bliver Jon Stokholms første store opgave, og det er en mand, som er vant til at tage ansvaret på sig, der sætter sig i sædet.

Jon Stokholm fungerede som højesteretsdommer fra 2003 til 2021, ligesom han blandt andet er formand for fonden Det Classenske Fideicommis, der har dronningen som protektor. Det er ligeledes dronningen, der udvælger bestyrelsen og formanden.

Fonden driver de to godser på Lolland-Falster, Corselitze Gods og Fuglsang Herregaard.

Anderledes hverdag

I et interview med Djøfbladet i 2021 fortalte Jon Stokholm, at han bruger formandstjansen som afkobling fra en travlt hverdag.

- Det er rart at have med virkelige mennesker at gøre, og folk på Lolland-Falster lever en komplet anderledes hverdag end københavnerne. Et eksempel på en dejlig arbejdsopgave på godserne er at forpagte jorden – altså hvad skal det koste, til hvem og hvor mange kvadratmeter, hvilke afgrøder skal der sås og lignende, forklarede han.

Her rådede han unge studerende til at finde en passion 'uden for sit arbejde og emnefelt', ligesom han beskrev det som 'skidesjovt' at tage på auktioner og finde genstande fra 1790'erne til Det Classenske Fideicommis' hovedbygning.

Jon Stokholm modtog i 2002 Margot og Thorvald Dreyers Fonds Hæderspris, og i 2008 blev han udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog. I 2012 kunne han føje titel af kommandør af Dannebrog til, ligesom han flere gange har deltaget i dronningens nytårskure.

Klageregn

Men han er også en mand, der kan være skrap, når det behøves. Da han i 2011 var formand for Advokatnævnet lød det i fagbladet Advokaten i 2011, at han 'går efter en nulfejlskultur hos advokaterne'.

Blot to år senere blev det beskrevet i landets medier, hvordan behandlingstiden for borgernes klager over advokater tog utilfredsstillende lang tid. Her lå den gennemsnitlige behandlingstid på 12,8 måneder, hvilket var mere end en fordobling på to år, og langt fra målsætningen på seks måneder.

Retsordførere på begge politiske fløje kritiserede sagsbehandlingstiden og truede med at fratage Advokatnævnet varetagelsen af opgaven.

I en mail til Berlingske forsvarede Jon Stokholm sig således:

'Vi har i 2012 næsten tredoblet antallet af afgørelser. Vi behandler naturligvis først de sager, der har ligget længst, hvilket er sagerne fra 2010 og 2011. Det betyder, at sagsbehandlingstiden er øget for en periode, hvilket er en uundgåelig konsekvens, når man rydder op'.

Blandt hans mere folkelige sager som højesteretsdommer kan nævnes, at han var blandt dommerne, da afgørelsen skulle falde i den famøse sag, hvor Jensens Bøfhus trak Jensens Fiskerestaurant i retten og slutteligt vandt varemærkesagen.

