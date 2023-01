Blottet for kendte: Her er årets deltagere

Lørdag den 11. februar danner Arena Næstved og tossekassen hjemme i stuerne ramme Dansk Melodi Grand Prix 2023.

I alt otte sange skal kæmpe om at blive den, der skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest i Liverpool senere på året.

Danmarks Radio har torsdag formiddag løftet sløret for, hvem de otte artister er, der skal dyste om adgangsbilletten til Eurovision i maj.

Hvis du havde forventet at se en stor dansk stjerne på Grand Prix-scenen i år, bliver du skuffet. Ikke så meget som en semikendt tidligere 'X Factor'-deltager har DR hevet op af skuffen.

DRs programansvarlige for Grand Prix'et, Erik Struve Hansen, er da også spændt på, hvordan danskerne tager imod de otte bidrag, siger han.

Annonce:

- Jeg tror, man vil opdage, at de otte udvalgte numre i år er stilmæssigt anderledes end tidligere år, og samlet set spænder bredt over genrer. Jeg er meget spændt på, hvordan seerne tager imod de otte sange og artisterne bag og ikke mindst, hvem der skal repræsentere Danmark ved Eurovision senere på året, siger Erik Struve Hansen.

Her er de otte sange:

Maia maia: 'Beautiful Bullshit'

Maja Barløse, som sangerinden rigtig hedder, er uddannet på sangskrivelinjen på Konservatoriet.

Sangen er skrevet af Niclas Lundin og Joy Deb, der var med til at skrive Eurovision-vinderen 'Heroes' fra 2015, da svenske Måns Zelmerlöw vandt.

Pr-foto

Søren Torpegaard Lund er rutineret på en scene, hvor han hidtil har foldet sig ud i musicalgenren. Han har medvirket i blandt andet 'Kinky Boots' og havde for kort tid siden hovedrollen som Tony i Det Kongelige Teaters store opsætning af 'West Side Story'.

Sangen er skrevet af et par gamle Grand Prix-kendinge. Steven McClintock og Tim Schou, der var forsanger i 2011-vinderne A Friend in London har lavet musikken. Teksten er ud over Tim Schou og Lasse Storm Olsen skrevet af Martin Palme Skriver, der var repræsenterede Danmark ved Eurovision i 2016 i gruppen Lighthouse X.

Pr-foto

Annonce:

Den dansk-libanesiske sangerinde er født i Aarhus og tilbragte de første år af sit liv i Gellerupparken. Mariyah LeBerg er opvokset i en familie, hvor forældrene var henholdsvis i Jehovas Vidner og troede på Islam. Selv troede hun mest på musikken.

Det er Chief 1, Moon Mariyah Ellise Traasdahl, Nermin Harambasic, der er folkene bag nummeret.

Chief 1 har adskillige gange fået en sang med til Eurovision Song Contest. Desværre er hans odds for at få sangen videre fra semifinalen ret ringe.

Pr-foto

Nicklas Sonne har selv skrevet nummeret, som han stiller op med.

Grand Prix-scenen er ganske ny for musikeren, der har haft æren af at opvarme op for Metallica og Rammstein. Med andre ord er på det metalscenen, han normalt kan opleves.

DRs bud på en kendis fra egne rækker af Frederik Leopold, der er kendt fra DR Ultras 'Klassen', hvor han stod bag titelsangen 'Ikke Alene'.

Nummeren er skrevet af Frederik Jyll og Lasse Lindorf, der ikke er ny i Grand Prix-sammenhæng. Han stod blandt andet bag Basims 'Cliche Love Song' i 2014.

Pr-foto

Annonce:

Duoen Eyjja består af de dansk/islandske søstre Brynja Mary Sverrisdottir og Sara Victoria Sverrisdottir. Hvis de får brug for ekstra kor, kan deres nærmeste familie formentlig træde til - de kommer fra en søskendeflok på otte.

Sangen er skrevet af Anders Hansen, Rasmus Olsen, Thomas Buttenschön, Maria Broberg.

Pr-foto

Reiley er født og opvokset på Færøerne og er et kæmpe hit internationalt. Især i Sydkorea har de fået øjnene op for ham genmem de sociale medier. Reiley har 10,8 millioner følgere på TikTok.

Sangen er skrevet af Sivert Hjeltnes Hagtvet, Hilda Stenmalm, Bård Mathias Bonsaksen, Rani Petersen.

Pr-foto

Et af de få kendte ansigter, der faktisk kommer til at stå på årets Grand Prix-scene, sidder på sangeren og musikeren Micky Skeel. 34-årige Skeel er kendt fra popgruppen Puls og i 2015 skrev han Grand Prix-sangen 'Suitcase' til sin daværende kæreste Anne Gadegaard.

Micky Skeel har derudover skrevet musik til Gulddreng, Cliff Richard og Eurovision-vinderen Måns Zelmerlöw.

Annonce:

Det er Micky Skeel selv og Martin Per Bjelke, der står bag nummeret.

Pr-foto

Sidste år afslørede Ekstra Bladet, hvor meget - eller nærmere hvor lidt - deltagerne tjener på at stille op i Dansk Melodi Grand Prix. Læs den historie her.