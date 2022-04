Bojesen afsløret: Klam mail om opera-stjernes bryster

'Hun sang i DR Pigekoret, og jeg kender hende fint … hun har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med …'

Citatet kommer fra den omstridte kultur-oligark og direktør på Malmö Opera, Michael Bojesen. Ekstra Bladet kan afsløre, at den sexistiske bemærkning handler om en kvindelig dansk operasanger.

Den 61-årige operachef benægter ellers hårdnakket konklusionerne i to meget omtalte advokatundersøgelser. De fastslår begge, at han har stået bag seksuel chikane og et seksualiseret miljø på sangskolen Sankt Annæ Gymnasium og i DR Pigekoret, hvor han var henholdsvis korleder og chefdirigent i 20 år.

Men citatet i indledningen afslører netop, hvordan Michael Bojesen også som operachef i en professionel sammenhæng brugte en grov seksualiseret tone, da han af en fagfælle blev anbefalet den unge, talentfulde operasanger.

Begyndte som 14-årig

På det tidspunkt var han direktør for Copenhagen Opera Festival efter ti år som chefdirigent i DR Pigekoret. Han var altså leder af koret, da den kvindelige sanger blev optaget som 14-årig omkring 2006.

Men det, som i november 2015 var en opera-faglig drøftelse af kvindens potentiale og udvikling som sanger med udgangspunkt i en koncert-video, drejede Michael Bojesen selv uopfordret hen på den unge sangerindes brystvorter. Det afslører en mail-dialog, som Ekstra Bladet har fået verificeret ægtheden af.

Michael Bojesen vurderer både den unge sangers musikalske talent og bryster i en casting-situation.

’Hun har udviklet sig helt vildt sangligt…' skriver Michael Bojesen – men fortsætter med bemærkningen ’og har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med.'

'Hun er noget af en frækkert'

At det har været svært at undgå Michael Bojesens seksualiserede omgangstone, viser en anden mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. I en mail-dialog med fagfæller deler Michael Bojesen helt ud af det blå linket til en artikel om en makaber drabssag, hvor en kvinde blev kvalt i fugeskum under forhold, der ifølge drabsmanden begyndte som en sexleg. Om offeret skriver Michael Bojesen: ’Hvem ville ikke have lyst til at dyrke lidt god fuge – eller flødeskums-sex med hende her? Hun er noget af en frækkert.'

Alligevel har Michael Bojesen – som i årevis har været en af Skandinaviens mest magtfulde kulturpersonligheder – fuldstændig afvist de mange vidnesbyrd om sin sexistiske adfærd på Sankt Annæ Gymnasium og i DR Pigekoret.

Eksempelvis da Ekstra Bladet interviewede ham i sidste uge.

- Så du ser ikke dig selv som en person, der har krænket nogen eller har været med at til at skabe et seksualiseret miljø på de arbejdspladser, du har været på?

- Nej, det mener jeg bestemt ikke, jeg har, svarede Michael Bojesen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bojesen til de nye oplysninger. Men hans advokat skriver, at de sexistiske kommentarer er privat korrespondance uden 'nogen offentlig interesse'.

Og at Ekstra Bladets offentliggørelse derfor vil 'blive anset som en krænkelse af hans privatlivs fred'.

Indkalder bestyrelsen

Trods de massive anklager, som begyndte sidste sommer, har bestyrelsen for operaen i Malmø fredet deres direktør. Men forelagt de nye oplysninger siger bestyrelsesformand for Malmö Opera, Per-Martin Svensson:

– Det her er helt nyt for mig. Det er en sag, som bestyrelsen skal tale om. Men det er jo påske, så det er svært at samle folk. Så jeg kan ikke kommentere det i dag.

I Danmark tynder de kulturelle magtbastioner dog ud. I november trak han sig som formand for Statens Kunstfond, og i går trak han sig fra bestyrelsen for kunstmuseet Arken og fra bestyrelsen i Det Danske Institut i Rom.

Fandt partner og kone i pigekor

Michael Bojesen bruger et stærk seksualiseret sprog over for fagfæller.

Michael Bojesen afviser ethvert kendskab til chikane, krænkelser og seksuelle kulturer i sin tid som leder på henholdsvis sangskolen Sankt Annæ Gymnasium og i DR Pigekoret.

Men han har dog selv brugt begge arbejdspladser til at etablere forhold med helt unge kvinder. De sidste knap 30 år har han boet sammen med to kvinder, som han mødte, da de var helt unge korpiger under hans ledelse.

Fra 1994 til 2001 boede han sammen med en kvinde, han mødte på Sankt Annæ Gymnasium. Hun fortæller selv i advokatundersøgelsen, at de blev kærester, da hun var 17 år gammel, men det bestrider Bojesen. Han mener, at hun nåede at fylde 18 år. Parret boede altså sammen i den periode, Michael Bojesen var leder af gymnasiekoret.

Fra 2001 til i dag har Bojesen dannet par med sin nuværende hustru, Sophie Bojesen. De to mødte hinanden i DR Pigekoret, da Bojesen var chefdirigent. Sophie Bojesen udtrådte af koret, da hun blev 18 år gammel - og officielt indledte et forhold med Bojesen. Michael Bojesen har selv fortalt, at de to fik følelser for hinanden, da hun var i koret.