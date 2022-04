Bojesen i flyverskjul: Larmende tavshed

Flere korpiger fra Sankt Annæ Gymnasium har været udsat for krænkelser af lærere, der arbejdede på gymnasiet.

Det fastslår en advokatundersøgelse foretaget af Bech-Bruun for skolen.

Undersøgelsen konkluderer, at ni tidligere korpiger på skolen har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i perioden 1981-2001.

Krænkelserne er ifølge undersøgelsen begået af seks tidligere ansatte på skolen.

Bøjesens rolle ukendt

Ingen ved, om en af de seks tidligere ansatte er Michael Bojesen, der tidligere har været under beskyldning for, at der bl.a. i hans tid som chefdirigent for DR Pigekoret fra 2001 til 2010 var en seksualiseret kultur i koret, hvor flere medlemmer oplevede krænkende adærd.

Ikke desto mindre var Bojesen i perioden 1991-2001 korleder på Sankt Annæ Gymnasium, hvor han dog allerede blev ansat og var inde omkring koret fra 1984.

Han har med andre ord været enten en del af eller leder for pigekoret på gymnasiet i langt størstedelen af den periode, de påståede krænkelser og den seksualiserede kultur foregik.

Det ønsker Michael Bojesen dog tilsyneladende ikke at tale med Ekstra Bladet om.

I lighed med sidst, hvor vi efter adskillige opkald og sms'er opsøgte Michael Bojesen på hans bopæl og ved arbejdspladsen Malmø Opera, ønsker han ikke at svare på spørgsmål fra Ekstra Bladet om sin tid som korleder.

Telefonen tages ikke, sms'er besvares ikke, og da vi atter engang forsøger at kontakte Michael Bojesen ved hans bopæl i Kastrup ved at banke på hoveddøren, er der da heller ikke nogen, der åbner.

Vi ville ellers gerne have stillet Bojesen følgende spørgsmål:

Verbale og fysiske krænkelser

De ni kvinder og tidligere medlemmer af pigekoret på gymnasiet står i advokatundersøgelsen frem med oplevelser om bl.a. verbale og fysiske krænkelser, som de har oplevet under deres tid på skolen.

Kvinderne fortæller i undersøgelsen, at de har været udsat for uønskede berøringer, kys og kærtegn, sjofle vittigheder, grænseoverskridende handlinger og opfordring til sex. Der var eksempler på lærere, der ikke holdt passende afstand til eller direkte 'lagde an' på elever, og der forekom også kærlighedsforhold mellem lærere og elever.

Det er nu anden gang, Michael Bojesen ikke er til at få fat i med henblik på at stille ham til ansvar for en periode, han har været chef for et pigekor, hvor der siden er kommet meldinger om krænkende adfærd og et dybt seksualiseret miljø.

Det skal han som mangeårig chef foreholdes - uanset om han så selv er en af krænkerne eller ej.

Ekstra Bladet forsøger således fortsat at få Michael Bojesen i tale, og indtil da kan du se, hvordan det gik første gang, vi troppede op ved hans hus for at stille ham nogle relevante spørgsmål.