De er vant til Smukfest og i byen, er det en event, mange er stolte af at være vært for.

Det kan ses på de mange Walther-statuer, t-shirts og lignende, der præger bybilledet - eller når man blot taler med folk i området.

Men indtoget af festivalgæster giver også udfordringer. Skanderborg Kommune har 64.000 indbyggere, hvilket næsten svarer til antallet af gæster på festivalen, og det har givet visse gnidninger, fortæller vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.

- Der er jo rigtig, rigtig mange biler i Skanderborg. Både ude ved festivalpladsen og i byen også. Det gør jo, at nogle borgere føler sig klemt i, at der er så mange biler, fortæller han.

Kan ikke komme ud

Samtidig giver de mange biler - og få parkeringspladser, festivalens egne undtaget - nogle udfordringer.

Annonce:

- Nogle holder helt, helt tæt, og det gør jo, at vi har nogle indsatser for, at folk kan komme ud, siger han.

Vicepolitiinspektøren har ikke hørt om, at man decideret har måttet fjerne biler, men han vil ikke afvise det.

- Vi har haft fat i ejerne af bilerne. Det er den måde, vi har klaret det på indtil nu. Jeg kan ikke stå på ét ben og sige, vi ikke har flyttet nogen, men den information har jeg ikke, siger han.

Nogle twister

I byen oplever nogle, at festivalgæster parkerer, så det kan være svært at komme ud af deres indkørsel. Andre kan berette om oplevelser, hvor folk har parkeret i deres indkørsel uden at få lov.

Torsdag måtte borgere ringe til politiet for at få dem til at bede to bilejere om at flytte deres biler.

Annonce:

- På Kastanievej i Skanderborg fortæller anmelder, at vedkommendes private og grønne område har været afspærret. Men afspærringen er blevet fjernet, og to biler er kørt ind på området. Her skal vi have snakket med de forskellige parter, og så må vi se, om de retmæssigt må være der og har aftaler med nogle, der bor på stedet, eller om ejer siger, de ikke må være der. Og så er det en bødesag.

Hos politiet har man oplevet flere sager, hvor beboerne på matriklen ganske enkelt ikke har talt sammen.

- Det har for nogle givet problemer, at folk har parkeret inde på nogle grundstykker. Bilejer oplyser, at de har fået lov af nogen, der bor på stedet, men da der bor flere på stedet, så er ejeren ikke bekendt med de aftaler, der er lavet, og det har så givet nogle twister. Men det er uden for politiets regi, slutter vicepolitiinspektøren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------