Brandvarmt i helvede: Sparkede røv i netstrømper

Kvinder er generelt i undertal på Copenhell.

De fyldte heller ikke i mængden, da Sweet Burlesque gav publikum rosa kinder fra scenen i Biergarten lørdag aften.

De syv kvinder i truppen kunne dog snildt fylde hele teltet ud med deres energi.

Knæhøje strømper og lårkorte underdele var uniformen på scenen i Biergarten. Foto: Per Lange

Til tonerne af blandt andet 'Killing in the Name' og 'Tainted Love' dansede og headbangede de iført netstrømper og læderremme. Der gik ikke længe, før det var ligeså lummert indenfor, som det var udenfor i tordenluften.

En enkelt af de mindst 300 fremmødte gjorde et forsøg på at køle resten ned ved at få det til at regne med fadøl. Det lykkedes ikke.

Tekniske problemer

Publikum piftede, klappede og sang med, og som temperaturen steg, glemte man helt den død og ødelæggelse, som præger resten af programmet på metalfestivalen.

Sweet Burlesque havde publikum i deres hule hånd i det kvarter, showet varede. Foto: Per Lange

Undervejs blev showet afbrudt, fordi musikken forsvandt, og selvom den ene af kvinderne forsikrede, at det kun ville vare et par sekunder, tog det flere minutter, før de kunne fortsætte deres optræden.

Aldrig har tekniske problemer dog virket mere ligegyldige. Danserne tog det med både smil og rystende røve, og publikum var lige tændte, da showet kunne genoptages.

'Feminine power'

På deres hjemmeside beskriver Sweet Burlesque sig som 'Danmarks eneste professionelle Burlesque-showhold'.

Deres formål er at få alle kvinder til at føle sig godt tilpas i egen krop gennem 'dans, kropspositivisme og feminine power', skriver de.

Stole og ridepiske var en del af rekvisitterne til showet. Foto: Per Lange

Havde de slækket en smule på professionalismen under showet på Copenhell, ville det nok ikke have gjort den store forskel, for det var formentlig et fåtal af tilskuerne, som ville have lagt mærke til forkerte trin.

Til gengæld er der ingen tvivl om, at de bemærkede, at de blev sparket godt og grundigt i røven af den feminine energi, som i et lille øjeblik fuldstændig overtog det maskuline univers på festivalpladsen på Refshaleøen.

