Brød sammen i kulissen

24-årige Emma Nicoline kunne ikke holde tårerne tilbage, efter hun lørdag aften havde været på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix.

Til Ekstra Bladet fortæller hun nu, at det var ved at gå galt, allerede inden hun skulle synge 'Står lige her'.

- Jeg har på grund af corona ikke set mine veninder i flere måneder. Jeg har ikke turde på grund af alt det her. Pludselig ser jeg min bedste veninde på en skærm, inden jeg skulle synge. Jeg var så tæt på at bryde sammen, fortæller hun.

- Jeg trak vejret 12.000 gange helt ned i maven og gik op og sang min sang, men bagefter kom jeg til at tænke på det, og så kunne jeg ikke holde tårerne tilbage, siger Emma Nicoline.

Ungt Grand Prix-håb: - Jeg kunne være død den dag

Allerede før Emma Nicoline skulle på scenen var hun ved at bryde grædende sammen. Hun holdt dog på tårerne til efter sin optræden. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det var en kombination af savnet, presset og forløsningen, der fik Emma Nicoline til at græde, og da hun kort efter talte med bedsteveninden, Emma, fik tårerne frit løb igen.

- Jeg græd, da jeg talte med hende. Og det er ikke fordi, jeg er ked af det. Det var fantastisk at stå på scenen. Noget af et andrenalin-kick, der kørte i kroppen. Så jeg har det perfekt. Der har været sindssyg god opbakning til det her. Jeg er så taknemmelig og meget overvældet, siger hun.

Jubler efter sejr: - For sindssygt

Det var som bekendt duoen Fyr og Flamme, der vandt Dansk Melodi Grand Prix 2021, og at det ikke blev til en sejr til Emma Nicoline, har hun det helt fint med.

- Min næste single udkommer om fire uger. Og efter det her har jeg det som Emma Nicoline bare 500 gange stærkere.

Thomas Treo har anmeldt Dansk Melodi Grand Prix 2021, og står det til ham, behøver der ikke komme en 2022-udgave af showet. Læs hans anmeldelse her(+)