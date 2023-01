Bryder DR-regler: Kan ryge ud

DRs regler er ret klare. Det skal være dugfriske sange, der stiller op til Dansk Melodi Grand Prix. Et af årets bidrag blev dog spillet ved en koncert i efteråret. Forstå sagen her

Torsdag præsenterede DR de otte sange, der 11. februar skal dyste mod hinanden i Dansk Melodi Grand Prix 2023.

Men allerede inden konfettikanonerne er kørt i stilling i Arena Næstved, der danner rammen om Grand Prix'et, er der en mulig skandale under opsejling i forbindelse med konkurrencen.

Musik er og bliver en svær disciplin at konkurrere i - det er som bekendt smag og behag, der afgør, om man er til blide poptoner eller hård rock.

For alligevel at forsøge at gøre vilkårene for de otte artister bag sangene så ens så muligt, er der en række regler, der skal overholdes, hvis man stiller op til Melodi Grand Prix.

Sangen må vare højest tre minutter, og så skal det det være en ny sang, der ikke må 'have været spillet på offentlige spillesteder, herunder radio, tv, koncerter...', som der fremgår af DRs regler for musikkonkurrencen.

Og her kan unge Reiley, der stiller op med nummeret 'Breaking My Heart' komme i alvorlige problemer. Hør sangen her.

Spillet til festival

Sangeren med rødder på Færøerne afslører selv på sin Instagram-profil, hvor han har hele 342.000 følgere, at han har optrådt med nummeret før.

Reiley hitter i Asien og har knapt 11 millioner følgere på TikTok, og på Instagram er der klip af, at han optræder med Grand Prix-sangen på festivalen Slow Life Slow Life i Seoul i efteråret. Hans optræden ligger også på Youtube.

Ifølge DR går den ikke!

Med mindre man informerer DR om det og de bøjer regler og ser gennem fingrene med det, hvilket reglerne reelt åbner mulighed for.

Med andre ord ligger Reileys Grand Prix-skæbne i DRs hænder.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DR, der netop nu er ved at undersøge, hvordan de forholder sig til sagen.

Grand Prix-ekspert Simon Falk, der skriver for fanmediet WiwiBloggs under årets Grand Prix afventer i spænding, hvordan DR ser på sagen.

- Jeg går ud fra, at DR har valgt bidraget med åbne øjne i sin tid, siger han til Ekstra Bladet.

