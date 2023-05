Bryder tavsheden: Derfor trak Reiley stikket

I flere dage har det ikke været muligt for andre end DR og et enkelt færøsk medie at få ord fra Reiley, der repræsenterer Danmark ved Eurovision. Få timer før semifinalen kom Ekstra Bladet i audiens hos sangeren via en videoforbindelse

Aflyst, aflyst, aflyst.

Sådan har Reileys intreviewplan set ud de seneste dage.

Onsdag fik Ekstra Bladet aflyst vores aftale med den danske Eurovision-deltager, men torsdag - ganske få timer før det går løs ved semifinalen i Liverpool - var der pludselig hul igennem.

På en videoforbindelse fik vi fem minutter med sangeren, der forklarer hvorfor, han har trukket stikket.

Reiley afviser, at det er diva-nykker, og det er heller ikke fordi, han ikke vil tale om løgnen om, hvor gammel han er, at han har aflyst aftalerne med de danske journalister i Liverpool.

- Jeg havde en prøve i går, der ikke godt så godt, siger Reiley og fortæller, at han derfor havde brug for at fokusere på showet.

Ikke perfekt

Det var noget teknik, der drillede og et kamera, som BBC ikke havde helt styr på, der slog danskeren midlertidigt ud af den.

- Det var ikke perfekt, så jeg var nødt til at 're-focus'. Det tager meget af min energi at lave de her interviews og tale dansk. Og jeg vil bare gerne forberede mig bedst muligt til i aften, siger Reiley og fortæller, at han har bemærket at onsdagens prøver fik bookmakernes tro på en dansk finaleplads til at dale.

- Prøverne efter er heldigvis gået bedre, og jeg er rigtig selvsikker. Jeg tror meget på det, siger han.

Under Dansk Melodi Grand Prix i Næstved i februar var fortællingen om den unge TikTok-stjerne, at han var 20 år ung. Men han er i virkeligheden nærmere de 30 år end 20. Det kunne Se og Hør afsløre, da de gravede et billede frem af en ung Reiley, der lige havde fået kørekort.

Netop aldersløgnen har fået meget opmærksomhed, men Reiley afviser, at det er spørgsmål til den, der har holdt ham fra at ville tale med den danske presse.

- Nej, nej, nej. Slet ikke. Det er som sagt, fordi jeg gerne vil fokusere på showet.

- Så Reiley, hvor gammel er du i dag?

- Jeg er 25 år!

Det er klokken 21, at Reiley skal forsøge at synge Danmark i lørdagens finale.

