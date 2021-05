Bygger tro kopi af Titanic

Det forlyder, at orkestret spillede, som Titanic sank, men nu genopstår det legendariske skib med piber og trommer.

Således er en kinesisk forlystelsespark lige nu ved at genskabe det legendariske skib, der sank 15. april 1912, efter det ramte et isbjerg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Skibet var ellers kendt for ikke at kunne synke, hvilket isbjerget modbeviste, men nu genopstår det altså med hjælp investoren Su Shaojun, der håber, at det vil forblive oven vande de næste 100 til 200 år.

23.000 tons stål

- Vi bygger et museum for Titanic, er han citeret for at sige.

Det har taget seks år at bygge det 260 meter lange skib, der er bygget med mere end 23.000 tons stål.

Mere end 100 arbejdere har knoklet med skibet, der ender med at koste 153 millioner dollars - svarende til knap en milliard kroner.

Byggeprojektet har stået på i seks år, og alt er forsøgt efterlignet fra originalen. Selv Southamptons havn, hvor skibet stævnede ud fra skulle være blevet efterlignet.

Til gengæld skal man holde sig væk, hvis man synes, at temaet fra filmen 'Titanic' med Leonardo DiCaprio er træls. Céline Dions 'My Heart Will Go On' kommer angiveligt til at køre på repeat i parkens turistbusser.

Parken kommer til at ligge i provinsen Sichuan.