Campingvogn i flammer på Smukfest

Hvis flere overnattende gæster på Smukfest vågnede op til lugten af brændt, så skyldes det formentlig, at en campingvogn her til morgen brød i brand.

Det bekræfter vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen over for Ekstra Bladet.

Da sagen endnu ikke fremgår af døgnrapporten, har han kun sparsomt med information, men han kan dog bekræfte hændelsen.

- Jeg har ikke tidspunktet, men det er her til morgen i hvert fald, at en campingvogn på et af campingområderne er brændt. Det er formentlig med baggrund i noget gas i et køleskab. Det er en ubeboet campingvogn, og der har ikke været nogen personer i fare, understreger han.

- Er det noget, hvor I tænker, at det er et hændeligt uheld, eller at nogen har været inde at antænde den?

- Det har jeg ikke fået information om endnu, men det, jeg har fået overdraget, er, at der ikke er nogen sigtelser i det. Vi ser det ikke umiddelbart sådan, men det er vi ved at undersøge.

