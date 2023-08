Canadisk festival evakueret grundet skovbrand

En stor skovbrand i Canadas bjerge i området omkring byen Princeton var søndag aften skyld i, at en musikfestival blev evakueret.

Der er her tale om festivallen Under the Stars, som i høj grad betegnes som en familiefestival. Festivalen løber over fem dage.

Det skriver det canadiske medie Globals News, som har fået det bekræftet af myndighederne og af Social Sound, der arrangerer festivallen.

Styrelsen for skovbrande rapporterede søndag aften klokken 23.30, at branden dækkede mere end en hektar.

Kæmpe brand

Daniel Gray, som ifølge Global News arbejder for det canadiske beredskabsministerium, skriver desuden på Twitter, at op imod 1000 mennesker omkring Under the Stars-festivallen er i færd med at blive evakueret grundet skovbranden.

Han skriver desuden, at branden skyldes en ATV (speciel type motorcykel, red.).

En anden twitterbruger har lagt et billede op, hvor man kan se den enorme røgsøjle, som altså stammer fra skovbranden.

Brandvæsenet i gang

Social Sound har desuden udtalt til Global News, at festivalens gæster hverken fik tid til at pakke deres ting eller tage deres køretøjer med under evakueringen.

Lige nu er brandvæsenet i gang med at få branden under kontrol, udtaler Princetons borgmester til Globas News.

Han beretter endvidere, at beredskabsstyrelsen lige nu arbejder på foranstaltninger til en masseevakuering af et større område, skulle det blive nødvendigt.

- Der er dog ingen tegn på, at det skulle ske, udtaler borgmesteren samtidig.

