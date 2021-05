Corona-chok: Island i karantæne under semifinale

Et medlem af den islandske gruppe Daði & Gagnamagnið er ramt af corona. Derfor har gruppen valgt ikke at optræde live til Eurovision

Eurovision er for alvor i gang i Rotterdam, men Islands delegation er endnu en gang ramt af corona. Denne gang er det et medlem af selve musikgruppen Daði & Gagnamagnið, der er blevet testet positiv for corona, og personen er derfor i isolation.

Gruppen har derfor valgt ikke at optræde live overhovedet til dette års Eurovision på baggrund af den positive test.

Gruppens beslutning om ikke at ville optræde live bygger på, at de kun ønsker at optræde som en hel gruppe. De vil ikke undvære deres ene medlem - selvom de egentlig godt måtte.

Dog vil deres sang ikke udgå. 13. maj optog de nemlig en øvesession, som i stedet vil blive vist på skærmen, ligesom Australien gjorde i tirsdagens show. Derfor er Island stadig med i konkurrencen og kan stadig stemmes på.

Flere positive tests

Søndag blev en person fra den islandske delegation testet positiv og gik i isolation, umiddelbart efterfølgende gik resten af de islandske deltagere også i selvisolation og fik foretaget en PCR-test både søndag og onsdag. Og det er her, at en fra gruppen er blevet testet positiv.

Også en fra den polske delegation er testet postiv med corona.

Samme finale som Danmark

Eurovision Song Contest havde første semifinale tirsdag 18. maj. Danmark deltager torsdag 20. maj i anden semifinale, hvor Island ligeledes skulle have deltaget. Den store finale finder sted lørdag 22. maj. Det hele sendes live på DR.

Ekstra Bladet live-dækker den danske semifinale 20. maj og naturligvis også finalen.

Det er 65. udgave af den europæiske sangkonkurrence, som i år bliver afholdt i Ahoy Arena i Rotterdam.