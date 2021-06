Corona-smitte ved Reality Awards

En person er testet positiv for Delta-varianten af coronavirus

Der var ellers taget alle forholdsregler, da dette års Reality Awards skulle afvikles på Docken i København.

Alligevel er en person blevet konstateret smittet med Delta-varianten af virussen.

Det skriver B.T.

Arrangør Kit Nielsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været smitte ved showet.

- Lige nu er jeg ved at finde telefonnumre på 500 mennesker, fordi en person er smittet med corona. Jeg blev kontaktet af smitteopsporingen, der kunne fortælle mig, at en person var smittet ved arrangementet, fortæller hun.

Store konsekvenser

Ifølge Kit var alle forholdsregler taget ved showet, og der var flere, der blev sendt væk fra døren for ikke at have en negativ coronatest.

Men en person var altså smittet, og da der er tale om Delta-varianten, får det store konsekvenser for gæsterne ved showet.

Reglerne betyder nemlig, at folk helt ud i tredje led skal gå i isolation.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en gæst, som mener at være blevet smittet under showet. Personen har dog ikke fået information om, hvorvidt det er Delta-varianten, vedkomne er smittet med.

