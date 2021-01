Dårligt nyt: - Jeg er så frustreret

Fredag aften skulle have budt på den helt store fest, når hele reality-Danmark skulle samles til prisuddeling på Docken i København i forbindelse med Reality Awards 2021.

Men i forbindelse med, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned i december, valgte Kit Nielsen, der står bag Reality Awards, dog at rykke begivenheden til marts.

Nu har Kit Nielsen dog atter besluttet sig for at rykke arrangementet. Denne gang til 23. april. Det sker i kølvandet på, at nedlukningen af Danmark forleden blev forlænget til ind i februar.

Dårligt nyt: - Jeg er så ærgerlig

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Vi udskyder igen, fordi det på de seneste pressemøder ikke har ladet til, at det bliver muligt at holde et fornuftigt show inden påske. Mette Frederiksen tror og håber på, at påsken bliver vendepunktet, og derfor har vi også valgt at rykke det til efter påske, siger Kit Nielsen.

Arrangøren er dog meget ærgerlig over, at de atter må rykke arrangementet.

- Det er da topfrustrerende, og jeg er så frustreret over, at jeg må rykke det igen, siger hun og fortsætter:

- Det er jo faktisk i dag, at vi skulle have afholdt Reality Awards, og jeg har arbejdet et halvt år på, at vi kunne gøre det her show coronavenligt - med mundbind, sprit, begrænset gæsteliste og alle de her ting, og så er det da frustrerende, at det ikke kan lade sig gøre at afholde det alligevel, siger hun.

Kit Nielsen satser derfor på, at arrangementet vil kunne afholdes i april i stedet. Her vil det dog stadig være en noget anderledes udgave af Reality Awards, folk vil møde.

- Det ville da være drømmen at få 1000 mennesker ind til arrangementet, og at vi ikke alle skal sidde med mundbind og det hele, siger hun og fortsætter:

- Men jeg tror, at vi må indstille os på, at det stadig er den coronavenlige version, vi er nødt til at køre med.

Ekstra Bladet vil traditionen tro sende hele Reality Awards live eksklusivt her på ekstrabladet.dk, når blandt andet årets bedste realitydeltagere, årets bedste bryster og årets bedste overkrop bliver kåret.

I år er det Camilla Framnes, der er kendt fra 'De unge mødre', samt komikeren Dan Andersen, der skal være værter ved showet.

