Dagen derpå: Fedt at give slip og feste

Rockstjerne-looket sidder lige i skabet på Ida Bergkvist, da Ekstra Bladet søndag formiddag møder de fire vindere fra Grand Prix-bandet Reddi.

Solbrillerne sidder ikke i panden, men foran de trætte øjne i et forsøg på at dækker over en lang nat.

Lørdag aften kunne den svenske bassist sammen med resten af Reddi lade sig hylde som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2022, og mens Bergkvist går all in på at se ud som en rockstar, har de tre andre piger både overskud til at spise lidt morgenmad og har tage make up på.

Reddi er glade men trætte dagen derpå. Foto: Anthon Unger.

Ud over Ida Bergkvist består Reddi af Ihan Haydar på trommer, Siggi Savery på guitar og sang og Agnes Roslund, der også er fra Sverige.

Nattens efterfest lod vente på sig for kvartetten, der først skulle optage en version af 'The Show' til Eurovision - en slags reserve-optagelse, hvis nu den europæiske musikkonkurrencen skulle blive aflyst på grund af corona - eller det, der er værre.

Men festet blev der, fortæller pigerne, der endda også har nået et par timer på puden, inden Ekstra Bladet hiver dem ud af fjerene.

Sådan så det ud, da Reddi vandt lørdag aften i Jyske Bank Boxen. Foto: Anthon Unger

- Vi har været på dansegulvet hele natten, føler jeg, griner Ihan Haydar.

- Det var så sjovt at feste med de andre og endelig bare give slip og slappe af og have det sjovt, siger den karismatiske trommeslager.

Siggy afslører, at der op til Grand Prix'et ikke var meget rock n' roll over pigerne, der ikke kunne lokkes med i byen med de andre deltagere.

- Sorry, vi skal meditere, siger hun og fortæller, at bandet har været tidligt hjemme og i seng klokken 21.

I videoen herover fortæller Reddi, der kun har spillet sammen i nogle måneder, hvad der skal ske med dem nu og frem til Eurovision. De afslører også, om der har været kanter, der skulle slibes af i deres forholdsvis nye relation.

Eurovision Song Contest afholdes i år i Torino. I første omgang skal Reddi forsøge at nå finalen. Der er europæisk Grand Prix fra 10. til 14. maj.

