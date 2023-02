Dagen derpå: Søvnunderskud og sort brille

Solbrillerne sidder solidt plantet over øjnene på Reiley, da Ekstra Bladet møder ham dagen derpå.

Det er ikke tømmermænd, der plager vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2023. De mørke briller er en del af et nøje planvalgt look.

Intet er tilfældigt, når det kommer til 22-årige Reiley, der ankommer til interviewet i DR Byen med et følge på flere managere, der skal sikre, at alt forløber, som det skal.

'Er man tilpas cool, skinner solen altid på en', som Østkyst Hustlers sang. Reiley er tilpas cool til at bære solbriller en grå februarsøndag. Foto: Jonas Olufson

Lørdag aften slog den unge sanger sig dog lidt løs til efterfesten i Arena Næstved, efter at sejren var kommet i hus.

- Jeg festede, men ikke så lang tid. Min familie var der, og det var rigtig hyggeligt at feste lidt, da alt presset var væk, siger Reiley, der egentlig hader at konkurrere, men var ret godt tilfreds med at vinde billetten til Eurovison Song Contest i Liverpool i maj.

Annonce:

Lader op alene

Den velsyngende krøltop har med andre ord været hjemme at vende på hovedpuden.

- Men ikke så længe. Slet ikke længe nok, griner han.

Han håber, at han mandag kan få en dag til lade op til det arbejde, der venter ham op til den internationale konkurrence.

- Jeg lader bedst op for mig selv. Så slapper jeg af og ser YouTube-videoer, der inspirerer mig, fortæller han.

- Keder du dig ikke i dit eget selskab?

- Nej, det gør jeg aldrig, og hvis jeg ikke er alene indimellem, er jeg slet ikke kreativ, siger han.

Trods lidt træthed fejlede humøret ikke noget hos Grand Prix-vinderen dagen derpå. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

I løbet af interviewet slår Rieley flere gange over i et fuldstændig flydende amerikanerengelsk, som han taler til perfektion, og som er hans foretrukne sprog.

- Jeg forstår alt dansk, men har sværere ved at tale det, fordi jeg ikke er så vant til det. Men hør mig igen om et par uger, smiler han og fortæller, at hans amerikanske sprog er blevet udviklet gennem besøg hos hans onkel i Seattle og siden gennem arbejde i London, New York, Los Angeles og Sydkorea, hvor Reiley har haft et kæmpe hit.

- Jeg har aldrig tidligere hørt en dansk grandprixvinder takke for sejren på engelsk. Har du haft nogen betænkeligheder ved at tale et andet sprog end dansk i forbindelse med showet?

- Uha ja! Jeg vil rigtig gerne have, at folk føler sig tilpas med mig og kan se dem selv i mig. Så det er noget, jeg er meget opmærksom på.

Reiley er kunstnernavnet. Den 22-årige sanger er døbt Rani Petersen. Foto: Jonas Olufson

- Du taler dansk, engelsk og færøsk. Hvilket sprog drømmer du på?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk ikke, at jeg drømmer på et sprog, men jeg tænker på forskellige sprog, siger Reiley, der lige nu mest drømmer om at sikre Danmark en finaleplads ved Eurovision, efter de seneste to års fiasko med dansk exit i semifinalen.

Annonce: