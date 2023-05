Dansk festival: Holder fast i kød-boykot

Northside er gået fuld veganer, men heldigvis var Ekstra Bladet på pletten for at sikre gæsterne en god og kødfuld start på festivalen. For nok har de unge købt billet til popmusik og plantebaseret fastfood, men hvem siger nej til en frisk grillet svinetarm?

Grøntsagsfornægtere og aftale-med-kaninerne-personer kan allerede nu begynde at væmmes.

Torsdag annoncerer festivalen Northside nemlig, at man til sommer vil gentage sidste års blandede succes med udelukkende at servere grønne retter for de sommerhede festivalgæster.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse. Og selvom man efter flere dages døds- eller sodavandsdruk blot hungrer efter for eksempel en snasket burger eller et saftigt pizzaslice, er det altså også noget, man kan få mundfølelsen af til sommerens Northside - selvom kødet er droppet.

'Igen i år venter der gæsterne et grønt menukort, der både kan stille sulten efter den tunge festivalburger, det bærbare pizzaslice, de sprøde fritter, saftige tacos, milkshakes med ekstra oktaner og alt derimellem,' lyder det blandt andet i festivalens pressemeddelelse.

Brandvarme festivalgæster til Northside 2022. Foto: Per Lange

Kødkrav og kæmpe stemning

Sidste år vakte det et mindre ramaskrig, da festivalen for første gang annoncerede, at det var slut med kød i festivalboderne.

Det blev i hvert fald taget blandet imod, da Ekstra Bladet snakkede med gæsterne på den kødforladte festivalplads.

Nogle krævede kødet tilbage, og for andre betød det kødfri tema også en billetfri fremtid på festivalen.

Dog var der også gæster, der fandt det nye tiltag 'pissefedt' og havde et budskab til dem, der brokker sig.

- Hop ud af dit eget røvhul og videre, opfordrede 22-årige Tobias blandt andet.

Røvhulshop eller ej, det ser ud til, at den ægte kødtrang igen i år må stilles uden for pladsen.