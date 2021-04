Dansk festival: - Vanvittige pladskrav

Her er alle anbefalingerne

Sommerens musikfestivaler vil ikke kunne afholdes som normalt og slet ikke med overnattende gæster, lyder anbefalingerne fra ekspertgruppen.

Eksperterne anbefaler, at man inddeler sommeren i to faser. Fase 1 gælder, til alle over 50, der ønsker vaccine, er blevet vaccineret.

I denne fase gælder blandt andet for udendørs arrangementer:

At man skal fremvise coronapas

Der skal være siddende, faste pladser

Sektioner af 500 personer

Krav om 1 meters afstand

Brug af værnemidler indendørs

For festivaler specifikt gælder blandt andet følgende:

Coronapas

Sektioner af 200 personer

Max 2000 deltagere

Deltagerne i hver sektion kan færdes frit - dog med afstands- og arealkrav på 4 kvadratmeter per deltager

Overnatning på camping er ikke tilladt

I fase to udvides antallet af deltagere ifølge anbefalingerne til 5000.

Ekspertgruppen, som består af en række sundhedseksperter samt forskellige interessenter fra kulturlivet, har siden slutningen af marts regnet på risikoen for smittespredning ved forskellige arrangementer som festivaler, sportsbegivenheder og messer, og det er disse beregninger, der ligger til grund for anbefalingerne.

Nu skal Folketingets partier tage stilling til anbefalingerne.