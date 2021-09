Dansk festivalboss fyret: Anklages for krænkelse

Danske Anders Beyer, der siden 2012 har bestredet stillingen som direktør for den norske festival Festspillene i Bergen, er blevet fyret efter anklager om krænkende adfærd.

Det skriver flere norske medier blandt andre VG med henvisning til en pressemeddelelse fra festivalen.

- Beyer har været en dygtig kunstnerisk leder for Festspillene og har leveret et program, der har underholdt og provokeret. Jeg vil derfor takke ham for den indsats, han har lagt de seneste ni år. Vi er naturligvis kede af, at Beyers ansættelse skulle ende på denne måde, udtaler formand for festivalen, Thorhild Widvey, i pressemeddelelsen.

I meddelelsen oplyser festivalledelsen, at man 3. august i år modtog en alvorlig anmeldelse med beskyldninger mod Anders Beyer om krænkende adfærd.

Anmeldelsen blev fulgt op af en ekstern advokatundersøgelse, som har bekræftet indholdet af anmeldelsen, og derfor har ledelsen ikke længere tillid til Beyer.

Ingen politisag

Det oplyses videre, at resultatet af undersøgelsen, som er udført af advokatfirmaet Hjort, underbygges af sms'er og Messenger-beskeder, som angiveligt beviser, at Anders Beyer har forsøgt at benytte sin stilling til at etablere en privat relation på en måde, som anses for krænkende.

Der er ifølge pressemeddelelsen ikke tale om en person, der er ansat på festivalen. Der fremgår ikke yderligere oplysninger om hændelsesforløbet af hensyn til den krænkede.

Ifølge VG har festivalledelsen ingen intentioner om gå videre med sagen til politiet.

'Ingen kommentarer'

Ekstra Bladet har været i kontakt med advokat Haakon Blaauw, som kan bekræfte, at han er Beyers advokat. Han oplyser ligeledes, at hans klient er sygemeldt.

- Derudover har vi ingen kommentarer. Jeg er afskåret fra at kommentere sagen nu, fordi der er tavshedspligt, lyder det fra advokaten.

I pressemeddelelsen fra Festspillene i Bergen fremgår det, at Beyers kontrakt udløser en fratrædelsesordning, der giver den nu tidligere direktør løn i 12 måneder.

Det løber op i 1,9 millioner norske kroner svarende til lige knap 1,4 millioner danske kroner.

I Danmark etablerede Anders Beyer i 2009 Copenhagen Opera Festival. Han har desuden tidligere været ansat som musikredaktør- og kritiker på Dagbladet Information og som lektor på Københavns Universitet.