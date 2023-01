Dansk maleri forsvandt i 90 år - Nu er det fundet i Grækenland

Adskillige kunsthistorikere har forsøgt gennem tiden, men det har tilsyneladende været umuligt at lokalisere maleriet 'Prometheus' befrielse' af den danske maler Carl Bloch.

Indtil nu, altså. Maleriet er nemlig dukket op - i Grækenland.

Det skriver Statens Museum for Kunst i en pressemeddelelse.

Værket blev i 1864 bestilt af den daværende nyudnævnte konge af Grækenland, men før han fik billedet til den græske hovedstad Athen, blev det udstillet på Charlottenborg i København.

Danskerne var ifølge pressemeddelelsen enormt begejstrede for maleriet og udråbte Carl Bloch til den største kunstner nogensinde i Danmark.

Efter maleriet havde befundet sig på kongeslottet i Grækenland i mange år, blev det i 1932 udstillet i Danmark igen, men her var begejstringen aftaget, og danskerne fandt i stedet maleriet 'gammeldags'. Carl Bloch gled derfor også ud i glemslen.

I 80'erne begyndte man igen at interessere sig for hans kunst, men 'Prometheus' befrielse' var pist væk.

Ingen havde set det siden udstillingen i 1932, og det viste sig umuligt at finde.

Men da Statens Museum for Kunst påbegyndte forarbejdet til en udstilling om Carl Bloch, tog man fat i Ribe Kunstmuseum. Her havde man nemlig forarbejder til værket, som Statens Museum for Kunst gerne ville låne til udstillingen.

En medarbejder tilbød dog at kigge i arkivet efter oplysninger om værket, og her fandt man et brev fra 2006, som en kollega ved Grækenlands nationalgalleri havde sendt. I brevet stod, at værket var inkluderet i en liste over ting, som kongefamilien i 1991 havde forsøgt at få transporteret til London.

Derfor måtte værket altså stadig befinde sig i Athen hos kongefamilien, og ganske rigtig blev det fundet sammenrullet i arkivet hos det græske kulturministerium, skriver Statens Museum for Kunst i pressemeddelelsen.

Maleriet kommer til at indgå i en udstilling med netop Carl Bloch, som åbner til februar.