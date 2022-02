Dansk musiker på intensiv: Var mere død end levende

Musikeren Christian Juncker var i slutningen af 2020 indlagt på intensivafdelingen med coronavirus.

Han kæmpede sig igennem sygdomsforløbet, og til marts står han på scenen til Dansk Melodi Grand Prix i Jyske Bank Boxen i Herning.

- Jeg har ikke noget at miste. Jeg har været tæt på at miste noget meget større, fortæller han på et pressemøde forud for det forestående popbrag.

Her går han på scenen med sangen 'Kommet for at blive'.

Nummeret handler om at sige ja til livet. Og det er i den grad noget musikeren, der blandt andet står bag ørehængeren 'Mogens og Karen', kan relatere til.

Livets skyggeside

Da han var indlagt på intensivafdelingen - hårdt medtaget af den smitsomme sygdom - var han i tvivl om, hvorvidt han ville komme hjem igen, fortalte han siden i et interview med TV 2.

- Jeg har set livets skyggeside fra en hospitalsseng og har været mere død end levende, uddyber han på pressemødet forud for Grand Prix'et.

'Kommet for at blive' har været undervejs i 20 år. Og den var egentlig ikke tiltænkt den historiske musikkonkurrence.

Nummeret har rumsteret i hans bevidsthed i to årtier og begyndte egentlig som en hyldestsang til musikerens store idol Robert Smith - forsangeren i det britiske rockband The Cure.

At han nu stiller op med den i Dansk Melodi Grand Prix, forklarer han simpelt med:

- Hvorfor ikke?

Og selv om hans børn synes, at han er pinlig - som altid - er han ikke bange for at optræde i dette års melodigrandprix.

- Jeg er en etableret artist, og jeg har prøvet nogle ting. Så jeg frygter ikke at spille nogen steder, lyder det fra Christian Juncker.

