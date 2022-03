Dansk provokunstner i vildt stunt: Sex med Putin-dukke

Ibi-Pippi har lavet et noget opsigtsvækkende værk

Den danske kunstner Ibi-Pippi er bestemt ikke bange for at gå til kanten med sin kunst.

I sit nyeste værk har den 44-årige valgt at tage kampen op mod Ruslands præsident med et kunstværk, hvor hun gennemfører et samleje med en Lolita-dukke, der har fået Putins ansigt på.

Det fortæller Ibi-Pippi i Ekstra Bladet podcast 'Revolver'.

- Jeg fuldfører et samleje med dukken, lyder det kontant, da værterne spørger til, hvad kunstværket går ud på.

Dog vil kunstneren ikke sige, at der er tale om provokunst, men derimod det modsatte.

- Det er ikke provokunst. Hvis man havde gjort det, havde man sagt, at Putin var en alletiders fyr. Det ville danskerne være provokeret af. Det her er en performance.

Tager til Rusland

Ibi-Pippi kan ikke helt sætte ord på, hvad der gik gennem hendes hoved, da samlejet med dukken skulle udføres.

- Det, jeg tænker, er, at nu fuldfører man det. Jeg tænkte ikke noget specielt.

Nu tager hun kunstværket med til Ukraine og Rusland, og det er bestemt ikke uden fare.

- Det bliver farligt i Rusland. Men det ville jo også være farligt, hvis Rusland invaderede Danmark, og de så det her.

- Tror du, at det er det her, ukrainerne har brug for, spørger værten.

- Nej, det er ikke det, ukrainerne har brug for. Men det er det, kunsten har brug for. Kunsten skal stå ved sig selv, også når det kan koste noget.

Det er dog ikke, fordi kunstneren selv er vanvittig imponeret over sit værk.

- Jeg synes, det er et afgudeligt værk. Jeg synes, det er rent og dumt. Det er stupidt. Men jeg tror, det virker, fordi budskabet er så klart.

Endnu er der ikke fastlagt en dato for afrejsen for kunstneren.

- Jeg var ved at prøve at rejse derned, men transportmulighederne hjem igen var for dårlige. Det skal der være styr på.

