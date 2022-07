Dansk restaurant er verdens bedste

Geranium er verdens bedste restaurant.

Det står klart, efter verdens bedste restauranter dystede om prisen i London mandag aften.

Tredjepladsen gik til Disfrutar fra Barcelona, mens andenpladsen gik til Central fra Lima, Peru.

- Tak, jeg vidste ikke, om vi fik lov at sige noget. Tak for denne utrolige følelse i rummet. Jeg føler energien. Det er dejligt at være her i London og dele denne drøm med min bedste ven, Søren.

- Jeg skrev noget, hvis magien skulle finde sted. Og det gjorde den, lød det fra medstifter og køkkenchef Rasmus Kofoed fra scenen.

- Jeg tænkte det samme som andre unge. Hvad skal jeg med mit liv. Jeg havde en periode, hvor jeg ikke kunne genkende mig selv i spejlet, fortsatte han og fortalte, at han fandt sit kald i køkkenet.

- Med store drømme og dedikerede medarbejdere i København, så blev Geranium vores måde at omfavne livets cirkel. Mad forbinder folk. Jeg er så fandens stolt over at kunne være en del af dette.

- For mig handler det ikke om at være bedre end andre. Det er en fejring af os alle sammen. Nu er det tid til hygge og skål, sluttede Rasmus Kofoed med hygge og skål udtalt på dansk.

Tre i top-38

Sidste år var et jubelår for dansk gastronomi, da Noma tog prisen som verdens bedste restaurant for femte gang, mens Geranium tryllede tilstrækkeligt i køkkenet til at hive en andenplads hjem.

Så godt gik det trods alt ikke i år.

På forhånd var tre danske restauranter spået gode chancer for en plads øverst på skamlen. Bent Christensen, der er redaktør på Den Danske Spiseguide og tidligere jurymedlem ved World's 50 Best Restaurants, pegede således over for Ritzau på Geranium samt Alchemist som gode danske bud på en vinder med Jordnær i Gentofte som en 'dark horse'.

Jordnær måtte nøjes med en plads som verdens 38. bedste restaurant.

Alchemist var også langt fra, men debuterede i top-50 med en 18. plads på listen over verdens bedste restauranter. Dermed har Danmark tre af verdens 38. bedste restauranter.

Og hvor er Noma så? Den danske toprestaurant havde faktisk ikke en chance i år. For en regelændring betyder, at det ikke længere er tilladt for en restaurant at vinde to gange. Noma kunne derfor ikke komme i betragtning. Uanset niveau. I stedet kom de i en 'best of the best'-kategori. En slags hall of fame for tidligere vindere.