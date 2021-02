Danske hitmagere med i Grand Prix'et

Du har med sikkerhed hørt dem i radioen, hvor de har hittet med nummeret 'Menneskekender'.

Nu stiller duoen Fyr & Flamme op til Dansk Melodi Grand Prix, som i år afholdes i DR Byens Studie 5 lørdag 6. marts.

Det er med nummeret 'Øve os på hinanden', at Laurits Emanuel og Jesper Groth skal dyste mod de syv konkurrenter om at være dem, der skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest i maj i Rotterdam.

Fyr & Flamme fortæller, at deres bidrag til konkurrencen er et diskonummer, der handler om at øve sig på alt muligt. Lidt som at asfaltere, mens man kører.

Som ABBA

- Det er skrevet i Grand Prix-stil. Lidt som ABBA kunne i 1970'erne. Men det er ikke skrevet til Grand Prix. Det var først, da vi sad med nummeret, at vi tænkte, at det kunne noget i den sammenhæng, siger Laurits Emanuel.

- Når man nu har skrevet sådan et nummer, som ABBA kunne i 1970'erne, hvor ærgerligt er det så lige, at skulle optræde for tomme stole i DRs studie?

- Der er nok 100.000 ting, der er mere brandærgerlige i den situation landet står i nu. Så det går nok, siger Laurits Emanuel og fortæller, at DR i den grad har lagt sig i selen for at skabe et godt show til alle seerne.

Laurits Emanuel er musisk uddannet, mens Jesper Groth er skuespiller, hvor han blandt andet er kendt for sin rolle som Bjørn i TV2-serien 'Sygeplejeskolen'.

Flere sange på vej

Ud over Fyr & Flamme har DR her til formiddag afsløret yderligere to navne til Grand Prix'et.

Det er sangerinden Nanna Olivia, der skal synge 'Hvileløse Hjerter' og nummeret 'Beautiful', som synges af Jean Michel.

I løbet af dagen vil de sidste fem deltagere til årets konkurrence blive offentliggjort.

De otte sange kan høres her dr.dk/grandprix fra klokken 14.