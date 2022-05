Ekstra Bladet

I år kan Aalborg Karneval fejre rund fødselsdag.

Det er nemlig intet mindre end 40 år, siden danskerne for første gang kunne opleve karnevalets festligheder tilbage i 1982. Den skotsk-danske kunstner John Little, der i sin tid startede karnevalet i København, ønskede at bringe vestindiens fantasifulde og farverige festligheder til Danmark.