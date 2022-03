Danske Thomas er med igen

Thomas Stengaard har gjort det igen.

Den danske sangskriver har formået at komme igennem nåleøjet og få en sang med ved verdens største musikkonkurrence, Eurovision Song Contest.

Stengaard har skrevet det bidrag, som Aserbajdsjan stiller til start med i år.

Sangen hedder 'Fade To Black' og bliver sunget af Nadir Rustamli. Thomas Stengaard har skrevet nummeret sammen med Sebastian Schub, Anderz Wrethov og Andreas Stone.

- Det er rigtigt fedt, siger den danske sangskriver, hvis sang er blevet udvalgt blandt en pulje på 300 numre.

Ifølge Thomas Stengaard er processen for udvælgelsen noget anderledes i Aserbajdsjan end den, vi kender i Danmark.

- Der finder man først sangeren og derefter et nummer, der passer til ham eller hende. Og der valgte de altså vores sang, og så gik det pludselig hurtigt. Det var sådan, tillykke dit nummer har vundet, kan du producere vokalen i morgen? Typisk musikbranchen, siger Stengaard, der hurtigt fik ryddet kalenderen og gik i gang med Nadir Rustamlis vokal.

Holdindsats

De to har aldrig mødtes ansigt til ansigt, men har klaret det musikalske samarbejde over Zoom.

- Han virker som en super fin fyr, og han synger virkelig godt. Så er det spændende, hvordan han er på scenen. Det betyder så meget ved Eurovision. Som jeg plejer at sige, så betyder sangen en trejdedel. Resten er showet og artisten. Det er virkelig en hold-ting, siger Thomas Stengaard.

Og han ved, hvad han taler om. Det er langt fra nyt for Thomas Stengaard at bidrage til Eurovision Song Contest. Sidste år havde han hele to sange med i konkurrencen.

Stengaard var medforfatter på Cyperns sang, der sluttede med en placering som nummer 16, og så var han med til at skrive San Marinos bidrag, der blev nummer 22 i finalen.

Elena Tsagrinou stillede op for Cypern med Thomas Stengaard sang, 'El Diablo'. Foto: Jonas Olufson

I 2019 var han medforfatter på sangen 'S!sters - 'Sister', som Tyskland stillede op med. Den sluttede som nummer 25.

Thomas Stengaard har hidtil leveret fem sange til Eurovision. Den mest kendte er uden tvivl 'Only Teardrops', som Emmelie de Forrest sang til sejr i 2013.

Den oplevelse står stadig som noget helt specielt for ham, fortæller han i klippet herover.

- Den gang troede jeg egentlig, at nu havde jeg prøvet det. Men så blev jeg lokket med igen, og er virkelig sjovt at møde så mange forskellige mennesker, som man gør til Eurovision, siger han og fortsætter.

- Og som sangskriver er det virkelig vildt at opleve den opmærksomhed, ens sang får. Sidste år havde jeg 20 udgivelser, hvor ikke alle fik lige meget opmærksomhed. Men selv mine forældres naboer vidste, at jeg havde sange med ved Eurovision, griner han.

Opmærksomheden omkring årets sang er allerede i fuld gang. Siden videoen til 'Fade To Black' blev langt ud mandag, har flere end 260.000 set den og tusindvis har kommenteret sange.

- Ja, Eurovision-sange bliver i den grad bemærket. Det er vildt fedt, siger Thomas Stengaard.

Thomas Stengaard er med i Eurovision igen. Foto: Jonas Olufson

Det er som bekendt Reddi, der repræsenterer Danmark i Torino i maj.

Udover den dansk/svenske pigegruppe er der danske toner, når Malta indtager scenen. Her har blandt andre Stine Kinck og Julie Aagaard skrevet sangen 'I Am What I Am'.

Hvad der sker bagom verdens største musikkonkurrence og hvordan der ser ud i kulisserne, kan du få et indblik i her.