Danske Thomas har to sange med i aften

Der er flere gode grunde til at finde klaphatten frem og vifte med Dannebrog ved aftenens Grand Prix-finale i Rotterdam.

Helt præcis tre gode grunde.

For selvom Fyr og Flamme sent torsdag aften måtte forlade Eurovision Song Contest, er der stadig tre danskere med i verdens største musikkonkurrence.

En af dem har endda gode vinderchancer. Det er den halvt danske bassist Victoria De Angelis, som er født og opvokset i Rom sammen med sin danske mor og italienske far. Hun stiller op for Italien, der ifølge bookmakerne vinder hele baduljen.

Hendes band hedder Måneskin og spiller en solid gang hård rock.

Victoria De Angelis spiller bas på nummeret 'Zitti E Buoni'. Foto: Jonas Olufson

I kulisserne har danske Mads Enggaard arbejdet som sceneinstruktør for Aserbajdsjan, og Thomas Stengaard kan bryste sig af at være med-sangskriver på hele to af aftenens finalesange.

Åbner og lukker

Stengaard er medforfatter på Cyperns sang, der åbner hele showet, og så har han været med til at skrive San Marinos bidrag, der lukker ballet.

- Jeg skriver jo sange til meget andet end Grand Prix. Det er sådan en hat, jeg tager på en gang imellem. Eurovision-sange skal skrives på en bestemt måde. De skal helst få taget til at lette, siger han til Ekstra Bladet.

Thomas Stengaard har gennem tiden leveret fem sange til Eurovision. Den mest kendte er uden tvivl 'Only Teardrops', som Emmelie de Forrest sang til sejr i 2013.

Den oplevelse står stadig som noget helt specielt for ham, fortæller han i klippet herover.

Han har også prøvet, at hans sang ender som nummer 25. Det skete 2019 med sangen 'S!sters - 'Sister', som Tyskland stillede op med.

- Man skal passe på med ikke at lade sin lykke afhænge af, hvordan det går med en bestemt sang, for der er så mange ting, der spiller ind. Man er nødt til sætte nogle både ud i søen og prøve nogle ting. Hvis man tror, at man altid vinder, bliver det ulykkeligt, siger Thomas Stengaard.

Vild placering Hvordan Thomas Stengaards sange vil klare sig i aften, ved vi først en gang efter midnat. Men sangen 'El Diablo', som sangerinden Elena Tsagrinou synger for Cypern, har allerede fået international succes. - Ja, det er helt vildt. Jeg blev gjort opmærksom på det af en Eurovision-fan den anden dag. Men 'El Diablo' ligger i top ti på Spotifys globale viral chart. Det er sindssygt, og det er pt. den eneste Eurovision-sang, der ligger der, siger Thomas Stengaard glad. - Det er bare en fed følelse af, at folk tager godt imod det, man laver. Eurovision er så uforudsigelig. Men at mærke at en sang vokser organisk og virker uden for Eurovision også, er som sangskriver fantastisk. Selvfølgelig vil man gerne vinde her, men helst vil jeg jo bare gerne have, at min sang bliver et hit. Så jeg er glad. Meget glad, siger han.

Hvordan danskeren i år er endt som medforfatter på helt to sange fra så eksotiske steder som Cypern og San Marino, handler meget om det gode netværk, han gennem år i branchen har bygget op.

- Så ringer telefonen en dag, og man bliver spurgt, om man vil være med til et samarbejde. De ved, hvad jeg kan, siger han og fortæller, at til Eurovision handler det meget om, at sangen også skal kunne noget på tv.

- Så der skruer jeg på nogle sangskriver-knapper, jeg normalt ikke bruger. Det er ikke det samme at lave en Eurovision-sang som et klub-hit.

Stengaards Eurovision-sange 'Only Teardrops' for Danmark i 2013. Blev nummer 1 'You Let Me Walk Alone' for Tyskland i 2018. Blev nummer 4 'S!sters - 'Sister' for Tyskland i 2019. Blev nummer 25 'El Diablo' for Cypern i år. 'Adrenalina' for San Marino i år.

Når Thomas Stengaard ikke skriver Grand Prix-musik, er det mest hits til det tyske marked, han arbejder på. Og det er ikke et 8 til 16-job.

- Man kan prøve at have en dagligdag omkring det, og det gør vi også. Men det involverer en masse rejsedage og skøre deadlines. Så det er ret fantastisk, at man har en familie, der sætter pris på det, og en kone med en ekstremt lang line, siger Thomas Stengaard, der bor i København og er far til to mindre børn.

- Så al kærlighed og ære til min kone. Ellers var det her ikke muligt. Hun er klippen, siger han.

Thomas Stengaard har allerede udgivet to håndfulde sange i år, og der er flere på vej, lover han. Foto: Jonas Olufson

Hvordan det går Thomas Stengaards to sange i aften, ved vi en gang efter midnat.

Du kan følge finalen af Eurovision Song Contest live på ekstrabladet.dk i aften fra klokken 20.30.

Hvad der sker bagom verdens største musikkonkurrence og hvordan der ser ud i kulisserne, kan du få et indblik i her.