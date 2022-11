Dansker anholdt: Ville lime sig fast til 'Skriget'

Endnu en gang er et kunstværk blevet brugt af politiske aktivister. Fredag var det Edvard Munchs verdensberømte værk, der var omdrejningspunktet

Der opstod fredag tumult på Nasjonalmuseet i Oslo.

Her forsøgte tre kvinder i 20'erne at lime sig selv fast til Edvard Munchs verdensberømte maleri 'Skriget'.

Ifølge det norske tidsskrift Tidens ånd udførte de tre kvinder, hvoraf den ene er fra Danmark, aktionen for at protestere mod den norske regerings oliepolitik.

Det var 'Skriget', der blev forsøgt udsat for hærværk. Foto: Ritzau Scanpix

Gerningskvinderne, der ud over personen fra Danmark kommer fra Finland og Tyskland, blev alle anholdt og tilbageholdt af politiet. Myndighederne arbejder netop nu på at finde ud af, hvilken tilknytning de har til Norge og de norske olie-aktivister.

- Vi vil efterforske sagen videre og finde ud af hvilke konsekvenser, det kan få, siger operationsleder ved politiet i Oslo Rune Hekkelstrand til nrk.no.

Ifølge Nasjonalmuseet forsøgte to af aktivisterne at lime sig fast til rammen på Munchs berømte værk, mens den tredje person filmede aktionen.

Maleriet tog ikke skade ved auktionen, der er den seneste en i række angreb på kunstværk forskellige steder i Europa.

Blandt andet kastede to aktivister fra gruppen Just Stop Oil for en måned siden en dåse tomatsuppe på Vincent Van Gogh-maleriet 'Solsikker' på National Gallery i London.

I juli gik det ud over det berømte maleri 'The Hay Wain', som John Constable malede i 1821.

Aktion gik i først omgang ud på at klistre plakater over et af John Constable hovedværker. Da de var i mål med det, klistrede de sig selv fast til rammen af det kendte maleri.

Senest var det en voksfigur af kong Charles, der fik en hård medfart af organisationen Just Stop Oil, da aktivister klaskede kage i hovedet på ham.

