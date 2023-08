De kendtes fest-mekka: Uventet dansk stjerne banede vejen

Fra den ene succes til den anden.

Boltens Gård i København, der i fire afsnit er omdrejningspunkt i Ekstra Bladets podcast 'Vi ejer natten', husede i 1990'erne især to populære natklubber.

Først var det X-ray, der med masser af ecstasy i omløb, techno-toner, vanvittig lyd og fantastisk lys begejstrede med et koncept, der aldrig rigtig var set på dansk jord tidligere.

Og fra 1997 kom en ny spiller på banen: Nasa.

Jetset-klubben, hvor man opererede med en striks gæsteliste-politik, var indrettet helt i hvidt og lignede noget, man kunne forestille sig, var det inderste af et rumskib.

Hvidt - ligesom det stof, der overtog ecstasys popularitet i samtiden: Kokainen.

Laudrup trådte ind

Nasa blev en purung, men festglad kronprins Frederiks daværende yndlingsklub. Klubben var jetsettets legeplads. De kendtes favoritsted i nattelivet.

Her kunne man føle sig speciel, fordi det ikke var alle forundt at komme ind.

Og både speciel og kendt var også en gudbenådet fodboldspiller i samtiden, der på en forunderlig måde, ifølge en tidligere nøglemedarbejder, indirekte banede vejen for Nasas grundidé:

Et sted, hvor man skulle kende de rigtige eller være noget særligt for at blive sluppet ind i varmen.

- Nasa er jo faktisk en videreudvikling af en lille del af X-ray, der hed 'loungen'. Vi havde en aften, hvor Michael Laudrup trådte ind på klubben (X-ray, red.). Alle ville have en del af ham. Det skulle vi jo håndtere. Stakkels menneske - han ville jo egentlig bare ud og have en øl, siger Christina Witzke i podcasten (se link nederst, red.)

Hun var personalechef.på Nasa gennem flere år.

Michael Laudrup - her med sin kone Siw i 2022 - var angiveligt indirekte årsag til, at man fik øjnene op for 'loungens' fortræffeligheder som eksklusiv hule. Derfor besluttede man at åbne Nasa. Foto: Claus Bonnerup

Hun fortsætter:

- Han blev så eskorteret op i loungen (på X-rays førstesal, red.), og så var det ligesom om - det er sådan, jeg husker det - at ALLE skulle i loungen. Da gik loungen amok. Og vi var ligesom: 'Okay - dét kan noget'.

Den berømte elevator, som gæsterne gik ind i, når de var sluppet i gennem nåleøjet hos dørmændene og tog den op på 3. sal til Nasa. Trappen til højre førte til det tidligere X-ray, hvorfra man kunne kigge op i 'Loungen', der senere blev særskilt klub - nemlig Nasa. Foto: Søren Jensen/Polfoto

Sådan så det i det københavnske natteliv så berømte Nasa-logo ud ved elevatoren, da klubben fortsat var åben. Nasa levede helt ind i 10'erne, men opnåede aldrig så stor succes som i de første jetset-år. Foto: Martin Dam Kristensen/Ritzau Scanpix

De fine og de mindre fine

Frøet var sået til et nyt sted. Nasa skulle være klubben, alle ville ind på, men ikke nødvendigvis kunne komme det:

- Vi tænkte, at nu skulle der også ske noget nyt. København manglede i høj grad et nyt tilbud, der kunne noget andet end et diskotek. København manglede et sted, som var - og jeg hader det ord - men eksklusivt, fortæller Johannes Torpe, som først var medarbejder på- og siden medejer af X-ray, men derpå kom ind over Nasa, som han var en af hovedarkitekterne bag og indrettede.

Som et kuriosum er han halvbror til den i dag så kendte dj og producer Rune RK/Kölsch.

Der findes ikke mange billeder i arkivet inde fra klubben, da der - qua klientellet - var fotoforbud, når den var åben.

Herunder kan du dog se en mere sørgelig version, efter at klubben først i 10'erne endegyldigt lukkede, hvor du trods alt får en fornemmelse af indretningsstilen.

De sørgelige rester efter den endegyldige lukning. Tidligere var der også et bord i sofagrupperne, som her er fjernet. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Nasa efter at lokalerne var overtaget med henblik på at lave street food-marked. Helt i baggrunden mod højre ses det petite tidligere dansegulv. Indgangen var i bunden til venstre for enden af en gang, hvor den berømte elevator stoppede foran en garderobe. Foto: Jens Dresling/Polfoto

