De kom, de så, de skreg

Trusser og bh-er ’regnede’ ned over de fem boybanddrenge med Silas Holst i spidsen, da de lørdag aften gav deres finalekoncert i KB Hallen.

Joakim Graae Tranberg bruger et halvt ton hårlak for at får 80'er-håret til at sidde. Foto: Linda Johansen

Man tror det måske ikke, men en hal fyldt med hovedsagelig kvinder fra teenagere til bedstemødre kan virkelig skrige igennem - og råbe - og synge.

Silas Holst, Jeff Ace Scherlund, Kim Ace, Teit Samsø og Joakim Graae Tranberg - de fleste omkring de 40 år - afsluttede lørdag en lang og succesfuld turné rundt i landet med deres boybandmusik, primært Back Street Boys-ørehængere, og man må sige, at de har givet danskerne noget, de ikke helt var klar over, at de manglede: en kæmpe fest.

De fem herrer kaster sig ud i et højlydt kampråb og en mindre hånddans, før de går på scenen. Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladet gik rundt blandt de mange publikummer, og alle gav udtryk for, at The Boyband gav dem mulighed for at genopleve og genoplive den tabte ungdom med fadøl, shots og høj popmusik.

Mette fra Kolding er en af gengangerne ved koncerten, og hun er meget glad for sin goodiebag. Foto: Linda Johansen

Bytter badges

Flere af kvinderne havde været til adskillige af boybandkoncerterne og havde igen købt de dyre vip-billetter, som gav adgang til en times tid i idolernes selskab med mulighed for autografer, selfies og en goodiebag.

De orange goodiebags indeholdt alverdens merschandise, bl.a. badges med et af de fem herres kontrafejer på, og derfor kunne man fra nogle af de mange gengangere høre spøjse udsagn som: ’Vil du bytte min Jeff med en Kim?’ osv.

Nogle damer må godt røre. Andre må ikke. Men adskillige har problemer med at finde ud af, hvem og hvordan. Foto: Linda Johansen

Damerne gramser

Ved vip-arrangementerne har det været nødvendigt at sætte hegn op mellem drengene og deres vip-gæster, for en del af damerne kunne ikke holde fingrene for sig selv.

Der bliver byttet badges på kryds og tværs. Foto: Linda Johansen

Som en af drengene sagde:

- Det er, som om damerne - især de modne - totalt mister filteret. Jeg har ikke tal på det antal gange, jeg er blevet taget på ballerne eller andre steder, eller det antal gange, jeg er forsøgt kysset. Men punkt et: Jeg er ikke til kvinder. Punkt to: jeg skal nok selv bestemme, hvornår jeg vil være intim med et andet menneske. Faktisk tør jeg slet ikke tænke på, hvad der ville være sket, hvis det var mig, der gramsede på kvinderne i stedet. Jeg ville øjeblikkelig blive lagt på hjul og stejle offentligt.

En stuvende fuld KB Hal festede igennem til The Boybands finaleaften. Foto: Linda Johansen

Og han tilføjer:

- Jeg er glad for, at jeg ikke er Silas, for han har det værre på det punkt end os andre.