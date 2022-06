Derfor skrider han

Onsdag sprængte B.T en bombe i Mediedanmark, da de oplyste, at at de lukker deres papiravis og bliver 100 procent digital fra 2023.

I samme omgang valgte chefredaktøren på mediet, Jonas Kuld Rathje, at smutte med øjeblikkelig virkning.

- Tiden er rigtig for mig nu. Det lyder måske lidt som en kliché, men det er et godt tidspunkt for mig at starte et nyt kapitel, siger den nu tidligere chefredaktør til Ekstra Bladet.

Han lægger ikke skjul på, at en del af årsagen til hans afgang også skal findes i skuffelsen over, at stillingen som ansvarshavende chefredaktør på B.T. ikke tilfaldt ham.

- Ja, det er en del af det, selvfølgelig. Men det er vigtigt at understrege, at jeg ikke er skuffet over noget med Pernille (Holbøll, ansvarshavende chefredaktør, red.), lyder det fra Rathje.

Til B.T. fortæller Rathje, at hans skuffelse knytter sig til Anders Krab, som er administrerende direktør for Berlingske Media, der ejer B.T.

Jonas Kuld Rathje blev konstitueret som ansvarshavende chefredaktør efter Michael Dyrbys afgang, der kom i kølevandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen.

16. maj tiltrådte Pernille Holbøll stillingen som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Til Ekstra Bladet udtrykte Rathje i den forbindelse sin skuffelse over, at han ikke blev udnævnt som ansvarshavende chefredaktør på B.T

Rathje siger til Ekstra Bladet, at beslutningen om at fratræde sin stilling alene er hans og sket på eget initiativ.

- Jeg gik efter jobbet som ansvarshavende chefredaktør uden at få det, og der skal ske rigtig mange ting på B.T, og det er de rigtige ting - men det er meget naturligt lige at kigge, om jeg skal være en del af det, siger Jonas Kuld Rathje, der ikke har noget nyt job på hånden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Kuld Rathje var chefredaktør på B.T. Nu har han sagt op.

Lukker storby-redaktioner

Onsdag oplyste B.T. også, at de lukker ned for storbyredaktionerne i Aarhus, Odense og Aalborg.

Med redaktionerne har B.T. ellers udgivet fire forskellige aviser i de fire største byer. Men fra midten af juli og frem til nytår bliver der kun udgivet én national udgave af avisen.

'B.T. er udkommet som avis siden 1916, og derfor er det et historisk skifte. Heldigvis har B.T. en stærk identitet og en lys fremtid foran sig som Danmarks førende digitale nyhedsmedie,' siger Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver for Berlingske Media, som udgiver B.T, i pressemeddelelsen.

'Storbyprojektet var en modig satsning, og medarbejderne på redaktionerne har gjort en stor indsats for, at det skulle lykkes, men vi må konstatere, at forretningen ikke er fulgt med og heller ikke har udsigt til at gøre det. Det tager vi konsekvensen af,' siger ansvarshavende chefredaktør på B.T. Pernille Holbøll videre i pressemeddelelsen.

Omlægningen på mediet betyder, at ti stillinger bliver nedlagt på storby-redaktionerne. Derudover bliver yderligere ti stillinger nedlagt. Det gælder fire avis-redigerende, tre i annoncesalg og tre i backoffice.

